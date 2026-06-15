Adelante muestra su apoyo a los técnicos sanitarios en sus protestas para su reclasificación profesional

El diputado de Adelante Andalucía por Sevilla, Javi Montes, en una reunión con representantes de Técnicos Sanitarios de los sindicatos Tecnos y Sae. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía por Sevilla, Javi Montes, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de Técnicos Sanitarios de los sindicatos Tecnos y Sae en el marco de las protestas de los trabajadores de este sector en las que reclaman la reclasificación profesional según su formación y competencias.

Montes ha señalado que el estatuto básico del empleado público "ya recoge los cambios de clasificación del personal desde hace años", aunque ha lamentado que en la práctica "no se cumplen" y el nuevo estatuto marco "no contempla las subidas salarias que exigen los profesionales".

"Es injusto que quienes están cuidando de nosotros y mantienen a flote la sanidad pública tengan que estar rogando mejoras laborales que les corresponden" ha criticado el diputado según una nota remitida por el partido.

El diputado por Sevilla ha mostrado su compromiso de llevar esta situación al Parlamento andaluz, a pesar de que las competencias son estatales, para "presionar y que se comprometan el resto de fuerzas andaluzas con las mejoras laborales y salariales".

"Es una vergüenza que tengan que estar mendigando un compromiso que está sobre la mesa desde 2022", ha subrayado Montes que ha afirmado que la formación va a apoyar sus movilizaciones, entre ellas la de este miércoles en Madrid y las que celebren en Andalucía.