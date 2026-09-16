Adelante pide explicaciones ante "el caos" del inicio del curso escolar: "Hay niños que no están acudiendo al colegio"

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Inma Manzano, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Inma Manzano, ha pedido explicaciones a la Junta de cara al primer Pleno parlamentario del nuevo curso político en relación a los incendios forestales acaecidos este verano y el inicio del nuevo curso escolar en la comunidad que ha calificado como "un desastre".

"Vaya papelón tiene la consejera. Esperemos que den explicaciones y también que asuman sus responsabilidades sobre el caos", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa.

En esta línea, Manzano ha puesto el foco en el "error técnico" a la hora de adjudicar destinos a profesores interinos a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri). "Un error puede ser equivocarte de salida con el coche, pero sacar una adjudicación para interinos, mandar a estos interinos a la otra punta de Andalucía, es un error bastante grave", ha aseverado.

Asimismo, ha lamentado que 1.600 alumnos de Jaén "no tienen transporte escolar" y ha pedido "soluciones inmediatas" a la consejería. "Señora consejera, a septiembre hay que llegar mínimo con las licitaciones a tiempo, y no entendemos para nada que la consejera no esté ahora mismo en Jaén poniéndole solución a este problema. Es un tema de urgencia. Hay niños que no están acudiendo al colegio", ha remarcado.

"Empieza el curso con cientos de cierres de líneas públicas, con falta de orientadores y orientadoras, con falta de PETIS. Después dirán que les importa mucho la atención a niños con necesidades específicas de apoyo", ha remarcado Manzano.

En paralelo, la portavoz adjunta de Adelante Andalucía ha lamentado que la comparecencia prevista del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, sobre los incendios forestales "llega tarde".

"Los familiares de los fallecidos han tenido que recurrir a la justicia y hasta el Defensor. El pueblo ha pedido explicación a la Junta sobre uno de los peores veranos de incendios en Andalucía", ha aseverado al mismo tiempo que ha extendido esta petición a la situación actual del dispositivo del Plan Infoca.

"Tenemos también mucha curiosidad por los malabares que va a hacer el señor Sanz para decir que hemos sufrido uno de los peores veranos de incendios posibles, sin hacer alusión al cambio climático. Como sabemos, gobierna con un partido negacionista", ha señalado.