Adelante pide a Junta que "colabore y no obstaculice" a la justicia tras las diligencias de Fiscalía por el cribado

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 23 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y preg - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de grupo mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha pedido este jueves al Gobierno autonómico que "colabore y no obstaculice" a la justicia, tras la decisión de la Fiscalía de la comunidad de incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias en relación con los errores en el programa de cribado de cáncer de mama.

En un audio, García, que ha apuntado que ese paso de la Fiscalía se da a raíz también de la denuncia presentada por su formación, ha indicado que en la diligencia se pide algo "muy simple y muy sensato": "Que la Consejería de Sanidad aporte un informe diciendo qué es lo que ha pasado, cuáles son las medidas para resarcir a las mujeres víctimas y cuáles son las medidas para prevenir y que esto no vuelva a pasar".

"Me parece una cuestión bastante sensata y lo que le pedimos al Gobierno andaluz es que no obstaculice a la justicia, que sea transparente y que le dé a la justicia toda la información", ha agregado García.

Ha señalado que esa información que la Junta "no ha querido dar a las asociaciones o a los partidos de la oposición" que se la dé ahora a la justicia y "a ver si así entre todos sabemos qué es lo que ha pasado".

En su opinión, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía quizás "es lo que tenía tan nervioso al Gobierno andaluz".

"Por eso, el Gobierno andaluz lleva días atacando e insultando a las mujeres, a las asociaciones y a la oposición y gestionando esta crisis mentira tras mentira", según el portavoz de Adelante Andalucía, para quien "ahora se acabaron las mentiras y que colaboren con la justicia".