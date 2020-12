Adelante pide que la Junta dé "explicaciones" en el Parlamento tras el fallo del TSJA contra sus contrataciones "exprés"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha anunciado este miércoles que va a "hacer todo lo posible" para que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, "dé explicaciones en el próximo Pleno del Parlamento de Andalucía" a propósito de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "deja claro que se han vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública" en las contrataciones "exprés" para interinos convocadas por la Junta durante la pandemia de coronavirus.

En concreto, el diputado andaluz Ismael Sánchez se ha referido en una rueda de prensa en el Parlamento a la sentencia del TSJA que ha acordado suspender "la ejecutividad" de una convocatoria de empleo público lanzada el pasado mes de septiembre por la Junta para la selección de personal funcionario interino, en el marco de la pandemia de Covid-19, ante la que el sindicato CCOO de Andalucía había interpuesto un recurso contencioso-administrativo.

El parlamentario de Adelante ha subrayado que lo recogido en esa sentencia es "lo suficientemente relevante" como para que la Junta dé explicaciones en el Parlamento, y "tenemos que intentar que estas cuestiones no vuelvan a suceder en Andalucía", de ahí que desde Adelante se planteen solicitar la comparecencia de Bendodo en el Pleno o formularle una pregunta oral al respecto para que dé esas explicaciones.

Ismael Sánchez ha subrayado que la sentencia del TSJA "viene a dar la razón" a lo que desde Adelante han venido "denunciando" en el Parlamento "desde el verano", y es que la Junta "ha venido usando el procedimiento de contrataciones exprés abusando de un decreto estatal que se creó para realizar contrataciones de personal que viniera a combatir la Covid-19, que estuviera en primera línea de lucha contra la pandemia".

Según Adelante, la Consejería de la Presidencia ha "retorcido y abusado" de ese decreto realizando "contrataciones exprés que no se corresponden con el espíritu" del mismo. "Afortunadamente, el TSJA ha dado la razón al sindicato y ha dicho que esta forma de entrar en la administración pública no es lícita" y que "no pueden vulnerarse los principios de mérito, igualdad y capacidad", según ha valorado Ismael Sánchez.

El parlamentario de Adelante ha sostenido que lo "más grave" de estas convocatorias ha sido que se excluya a "determinados colectivos" en estos procesos para incorporar a funcionarios interinos, en los que "no se ha tenido en cuenta el cupo del diez por ciento para personas con diversidad funcional, algo que es obligatorio", o en los que "personas embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mayores de 60 años o personas con algún tipo de enfermedad no han podido optar a una plaza de la administración general de la Junta de Andalucía, algo absolutamente surrealista", según ha criticado.