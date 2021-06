Adelante pide a la Junta que "se retracte" de la subida del comedor escolar y aboga por un modelo público

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz que "se replantee, que no lo haga, se retracte" de la subida del precio de servicios escolares como el comedor, las aulas matinales y las actividades complementarias y ha abogado por "un modelo de gestión pública, de las familias y de la comunidad educativa".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Naranjo ha sostenido que "el modelo de licitación ha fracasado, es un modelo fallido", mientras que ha recordado que "el año pasado estuvo interrumpido por la falta de planificación del Gobierno", en referencia a su cierre durante la pandemia de coronavirus.

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía ha contrapuesto que "las familias vayan a pagar más por los mismos servicios", mientras que ha recriminado al Gobierno andaluz "las exenciones fiscales a las familias acomodadas" y ha contrapuesto que "el mismo Gobierno que dice que no tiene recursos para la educación pública, haga exenciones fiscales a la vez a las casas de apuestas o a los lobbys antiabortistas".

Naranjo, quien ha explicado que la subida de los servicios escolares se ejecutará durante tres cursos sucesivos, ha argumentado que la gestión pública es de "mejor calidad", que ha hecho extensiva a los propios trabajadores.

En la misma comparecencia informativa, el también diputado de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ha expresado la preocupación de este grupo parlamentario por el incremento de la incidencia acumulada del Covid a 14 días y "con la relajación de las medidas" por parte del Gobierno andaluz, mientras que ha puesto de manifiesto igualmente que "ya no se habla de los rastreadores" contra el coronavirus, por lo que ha apuntado que "esas 8.500 personas que se dedicaban a rastrear, de las que presumía el presidente de la Junta de Andalucía, se dedican ahora a otras cuestiones".

"ANDALUCÍA NO SE HA SUPERADO EL 50% DE LA TRAZABILIDAD"

Sánchez ha argumentado que "Andalucía no ha superado la frontera del 50% de la trazabilidad, desconocemos de dónde viene la mitad de los contagios" y ha reclamado que "sigue haciendo falta rastrear, no se está realizando", denuncia a la que ha sumado que "hoy en la Atención Primaria todavía no se ha recuperado la presencialidad".

Tras enumerar diversos aspectos de la sanidad andaluza, como los retrasos en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe o la rúbrica en Cádiz de un nuevo contrato con las Clínicas Pascual, Sánchez ha reclamado la integración del Hospital de Bormujos (Sevilla) en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el fin del consorcio que mantiene el Gobierno andaluz con la Orden de San Juan de Dios, por lo que ha expresado "el apoyo de nuestro grupo parlamentario" a la concentración que va a haber en apoyo a la plantilla.

El diputado de Adelante Andalucía ha dado cuenta de "una nueva sentencia del TJSA contra las contrataciones exprés del señor Bendodo, es la tercera", por lo que se ha calificado de "indecente" que "la Junta de Andalucía siga callada ante la avalancha de sentencias que están cayendo".

Sánchez ha recordado que el TSJA ha puesto de manifiesto la ausencia de procedimiento en esas contrataciones, "lo que sustanció la fundamentación jurídica del caso ERE", ha apostillado, y ha recordado la petición de la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones exprés y que rechazó el Pleno del Parlamento a final de mayo.

"Volvemos a exigirle responsabilidades al consejero", ha reclamado Sánchez en alusión a Bendodo.