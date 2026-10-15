Adelante pide una ley andaluza para las asociaciones vecinales: "Es el momento que tengan su reconocimiento legal"

El diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, reunido con un representante de la la Confederación Andaluza Vecinal (Conave). - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha unido a la reivindicación de la Confederación Andaluza Vecinal (Conave) para pedir una ley andaluza propia para las asociaciones vecinales. El partido ha remarcado la "importante labor de estas entidades en el desarrollo y conservación del tejido social".

El diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha mostrado su apoyo a la reivindicación tras reunirse con representantes de la Conave. "Lo que piden es bastante justo: que se reconozca el papel extraordinario que han tenido las asociaciones vecinales antes de la democracia y durante todas estas décadas de democracia como organizadores de la vida en los barrios y como entes activos del tejido social", ha señalado.

Rodrigo ha añadido que el momento de solicitar este reconocimiento institucional es "muy propicio". "Nos parece que, después de casi 50 años de democracia y de estatuto de autonomía, es el momento de que las asociaciones vecinales tengan su propio reconocimiento legal, un reconocimiento institucional de la trayectoria que han tenido en el Parlamento andaluz y que puedan formar parte de los órganos de participación institucionales".

Rodrigo ha concluido expresando su compromiso de llevar "las iniciativas necesarias tanto a las comisiones pertinentes cuanto al Pleno en el Parlamento de Andalucía".