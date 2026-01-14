Adelante pide "ningún tipo de reconocimiento" en Andalucía para "los cerdos machistas" tras el caso Julio Iglesias

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha abogado este miércoles por que no haya "ningún tipo de reconocimiento público en ninguna calle de Andalucía" para quienes ha calificado como "cerdos machistas".

A preguntas de los periodistas en una comparecencia informativa en Sevilla, García se ha pronunciado así sobre la denuncia de abusos sexuales contra el cantante Julio Iglesias por parte del personal de servicio doméstico de sus residencias, de que la que han informado el periódico digital El diario.es y la cadena televisiva Univisión, y al hecho de que éste tenga en la provincia de Málaga alguna calle rotulada con su nombre.

"Se tiene que acabar la impunidad ante estas situaciones", ha proseguido reflexionando el portavoz de Adelante Andalucía, quien de igual forma ha reclamado "toda la investigación que haga falta y que caiga todo el peso de la ley".