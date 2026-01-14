Loles López defiende "investigar hasta el final" las acusaciones contra Julio Iglesias "para conocer la verdad"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

La consejera señala que la decisión sobre retirar reconocimientos corresponde a las instituciones o administraciones

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)ç

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha señalado sobre las acusaciones contra el artista Julio Iglesia por presuntas agresiones sexuales que "hay que investigar hasta el final para conocer la verdad". Además ha dicho que corresponde a cada administración o institución retirar o no los reconocimientos al cantante.

En este sentido se ha pronunciado este miércoles López tras ser preguntada al respecto por los periodistas durante su visita a las obras de construcción de un centro residencial para personas mayores en la ciudad malagueña de Marbella.

Así, cuestionada por la retirada de reconocimientos, ha dicho: "Es una decisión que depende de cada una de las instituciones y administraciones que le han dado esos reconocimientos".

A renglón seguido, la consejera ha sentenciado que, una vez conocida la noticia de las presuntas agresiones sexuales denunciadas por parte de exempleadas de Iglesias y de la apertura de investigación por parte de la Fiscalía, "yo soy de la opinión de que hay que investigar hasta el final para conocer la verdad".