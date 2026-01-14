Adelante pide una nueva comisión de investigación por contratación del SAS tras apertura de diligencias al Reina Sofía

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha anunciado este miércoles que solicitará el registro de una nueva comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre la contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus.

La petición de este grupo se sustenta en el último episodio de investigación judicial conocido sobre los contratos de la sanidad andaluza durante el Covid y a posteriori.

Se trata de la apertura de diligencias previas por la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Córdoba sobre la contratación de la Plataforma Logística Sanitaria-Hospital Universitario Reina Sofía entre los ejercicios 2020 y 2021, periodo en que su responsable era la hoy gerente del SAS, Valle García, quien ostenta a su vez el estatus de investigada en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Este proceso se ha iniciado tras denuncia del PSOE.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha explicado en rueda de prensa esta iniciativa, que sería la segunda de su grupo en este sentido, por cuanto ha blandido que con las diligencias previas en Córdoba se trata del "la tercera investigación de corrupción contra el Partido Popular y el Gobierno andaluz por su mala gestión en la sanidad pública", en alusión a las diligencias previas que se siguen también en otros dos juzgados de Cádiz y Sevilla.

García ha señalado que esa petición de una nueva comisión de investigación, tras recordar que "hace un año rechazaron una comisión de investigación sobre la contratación", quieren sustentarla en "el caso de los contratos menores, por el abuso de la contratación menor, por el troceo de los contratos para saltarse los controles de la Administración y dárselos a dedo a las empresas que ellos querían en la sanidad andaluza".

El portavoz de Adelante ha defendido la existencia de "dos nuevos casos de corrupción" y ante eso ha demandado "explicaciones", así como ha planteado que "vamos a presionar para que esto llegue al Pleno en el mes de febrero y el Partido Popular tenga que posicionarse y tenga que decidir dónde quiere colocarse".

"Si quiere colocarse con los corruptos o quiere colocarse con la transparencia, es que es así de simple", ha seguido ahondando en este sentido.

José Ignacio García se ha preguntado, tras la apertura de diligencias previas a la Plataforma de Contratación del Hospital Reina Sofía, "qué tiene que pasar para que dimita la gerente del SAS" tras recordar que Valle García "está imputada por corrupción y hoy le abren otra investigación por otro caso de corrupción también".

El portavoz de Adelante Andalucía ha sostenido que el Partido Popular "está uniendo privatización y corrupción", antes de ironizar con "la macabra habilidad ha tenido el señor Moreno Bonilla" y remachar su reflexión con la pregunta "quién puede tener miedo a que se investigue un caso de corrupción" y concluir que "los corruptos".