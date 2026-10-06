Adelante pide que el servicio de ayuda a domicilio "sea de gestión pública directa"

Los parlamentarios de Adelante Andalucía, Javier Montes y Leticia Blanco, junto con trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha reunido este martes con representantes de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de las ocho provincias andaluzas y ha mostrado su apoyo a su demanda de que el servicio "pase a gestionarse directamente por las administraciones públicas".

Según ha indicado el partido en una nota, los parlamentarios de Adelante, Leticia Blanco y Javier Montes, han escuchado "otras importantes reivindicaciones" que afectan a los derechos laborales de este colectivo, como la parcialidad involuntaria, que perjudica al 63,1% de las trabajadoras andaluzas, el doble que la media nacional.

La formación andalucista de izquierdas ha destacado la importancia de que el colectivo tenga una contratación directa por parte de las administraciones públicas. "Desde Adelante Andalucía proponemos que el SAD sea un cuerpo directamente contratado por la Junta, es decir, que no haya una derivación de competencias de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos y que los ayuntamientos no hagan subcontratos a empresas", ha explicado Blanco.

Adelante ha asegurado que este tipo de subcontratación "provoca inestabilidad salarial debido al sistema de bolsa de horas, que hace que los ingresos de las trabajadoras varíen cada mes según las horas que se les asignen".

Asimismo, ha señalado que "a esta precariedad se suman las reclamaciones de un sector altamente feminizado (el 97,4 % son mujeres): el reconocimiento como contingencias profesionales de las enfermedades musculoesqueléticas y psíquicas derivadas de su trabajo, y medidas de protección como inspecciones laborales que no vulneren el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la adaptación técnica de las viviendas en casos de gran dependencia".

Ante el anuncio de una posible huelga estatal de las trabajadoras del SAD, Adelante se ha posicionado detrás de este colectivo. "Respaldamos y apoyamos la huelga y seguiremos trabajando con el personal del SAD para llevar sus reclamaciones a las instituciones", ha concluido Blanco.