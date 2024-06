Adelante presenta la campaña 'Andalucía no se vende' para "abrir el melón" sobre un cambio en el modelo turístico

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha presentado este lunes una campaña contra la "turistificación" bajo el lema 'Andalucía no se vende, Andalucía se defiende' para señalar los efectos "nocivos" del modelo de turismo masivo en Andalucía y para ofrecer otra alternativa consistente en un "turismo de convivencia".

El lugar elegido para iniciar la campaña que recorrerá las principales comarcas andaluzas afectadas por la turistificación ha sido la sevillana plaza de Molviedro, a la que ha calificado como "un ejemplo paradigmático de lo que está ocurriendo en los centros de muchas ciudades", ya que es un plaza en la que no vive ningún vecino ni vecina, el 100% de los edificios están destinados a hoteles o pisos turísticos.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado que con esta campaña quieren abrir "un melón sobre el modelo turístico que sufrimos en Andalucía, no estamos haciendo una campaña contra el turístico, pero sí contra este modelo".

"Un modelo con muchas contradicciones y datos falseados ya que supuestamente deja mucha riqueza y si fuera así en Andalucía seríamos ricos y tendríamos datos de bienestar del norte de Europa, sin embargo somos cabeza de precariedad, paro, emigración, pobreza", ha señalado.

En su comparecencia informativa, en la que ha estado rodeado de una parte de la Coordinadora Nacional del partido, García ha hecho hincapié en esa supuesta riqueza creada por este modelo turístico y ha cuestionado el destino de esa riqueza ya que "los trabajadores del sector turísticos y la gente que lo hace posible no se enriquece, los beneficios se lo queda una minoría que normalmente paga sus impuestos a miles de kilómetros de aquí, las grandes hoteleras de la Costa del Sol lo pagan sus impuestos en Cataluña o Baleares".

Por su parte, la diputada autonómica Maribel Mora ha señalado algunos de los problemas derivados de este modelo turístico, como un mercado "laboral precario, un impacto sobre la vivienda que está provocando la expulsión de los vecinos de sus barrios y una subida del precio del alquiler de hasta un 78%, un enorme impacto medio ambiental e hídrico o una pérdida de identidad y de comercios tradicionales de los centros históricos".

Ante estos problemas, la respuesta de Adelante Andalucía es una apuesta por "un turismo de convivencia" y el portavoz andaluz ha propuesto una serie de soluciones para cambiar radicalmente el modelo de turismo.

En materia laboral, García ha lanzado un plan extraordinario de inspecciones laborales que "la ministra de Trabajo debería de poner en marcha"; en medio ambiente, que no se rieguen los campos de golf mientras haya sequía, o en vivienda, que se regule el precio del alquiler y que se cierren pisos turísticos. "No solo que se dejen de dar licencias, que se cierren pisos turísticos en zonas donde ya no quedan vecinos y se acompañe con un plan de vivienda pública, esto no lo quiere el PP", ha dicho.

En el tema de impuestos, ha demandado que todas las cadenas hoteleras paguen sus impuestos en Andalucía, porque "si te forras con el trabajo de los andaluces, que pagues impuestos en Andalucía", y ha criticado que esta medida haya sido rechazada por PP, Vox y PSOE en el Parlamento.

Ha abogado por una tasa turística y por que los andaluces no tengan que pagar por entrar en sus museos públicos.