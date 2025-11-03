Adelante presentará enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2026 por "indecentes": "Es una baza para tapar vergüenzas"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este lunes que presentará una enmiendad a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2026 por considerar que se trata de las cuentas con las cuales "el Partido Popular menos credibilidad tiene para vendernos que los presupuestos son buenos" para la sociedad andaluza.

La responsable de Organización de Adelante, Mari García, ha anunciado en rueda de prensa esta iniciativa parlamentaria, que supone reclamar el rechazo y la devolución del proyecto de cuentas del próximo ejercicio, ha considerado que el PP recurre a la presentación del Presupuesto con "bombo y platillo" como "baza para tapar sus vergüenzas".

Ha seguido argumentando que "los presupuestos nos parecen indecentes" al considerar que "no resuelven ningún problema de los importantes que sufrimos", antes de ahondar en que "los agravan".

Se ha preguntado de forma retórica sobre cómo el PP va a sostener que "estos presupuestos son los más grandes y mejores en sanidad" por cuanto ha blandido el argumento de que "la sanidad está en su peor momento, está peor que nunca".

La dirigente de Adelante ha señalado que "el problema de fondo es estructural, del uso que hacen del dinero" para cuestionarse que las cuentas de 2026 crezcan sobre las actuales al señalar que "no tiene ningún mérito" por cuanto ha apelado a que "lo importante es precisamente para qué se usa el dinero y cómo se distribuye este dinero".

A su juicio el Presupuesto de 2026 "sigue cayendo en el problema de fondo", que ha concretado en que "estamos subvencionando la sanidad privada con dinero público", antes de señalar que en "la sanidad pública faltan muchos profesionales, hay contratos temporales, hay listas de espera", para inferir entonces de este retrato que el PP "no tienen ningún interés en cambiar nada, solo quieren lavar su imagen porque están en ese mal momento".

Ha esgrimido en este sentido las informaciones del diario El País sobre un recorte de 91 millones en los gastos de personal de los grandes hospitales públicos de la región, entre ellos el Virgen del Rocío de Sevilla, General de Málaga y Virgen de las Nieves de Granada, para lamentarse de que "esto no sale en los papeles oficiales" y que su conocimiento es "gracias a la prensa de que ha habido ese recorte".

"Nos engañan con grandes titulares", ha criticado Mari García, convencida de que estos presupuestos "sean los que van a garantizar una sanidad de calidad ni servicios públicos de calidad", antes de advertir que el problemas de los presupuestos del Partido Popular son sus "grandes agujeros fiscales y con problemas graves de ingresos", que ha concretado en iniciativas como "la disminución de impuestos a los más ricos" o en el caso de la sanidad la decisión de eliminar la subasta pública de medicamentos", para apuntar aquí que "son 600 millones de euros calentitos que se llevan las farmacéuticas".

"Estas son las políticas del Partido Popular que hacen daño a nuestra sanidad pública", ha remachado sus conclusiones la responsable de Organización de Adelante.

Se ha sumado a las críticas por el tono y las palabras que empleó el viernes el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, en la Comisión de Economía en la presentación del Presupuesto por atribuirle que "quiso ridiculizar, minimizar la problemática, el escándalo de los cribados del cáncer de mama, diciendo que la cantidad de mujeres era insignificante, lo que nos parece unas declaraciones vergonzantes", para reclamar entonces que "el señor Venzal debería pedirle perdón a las mujeres".