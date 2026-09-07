Adelante rechaza el modelo de financiación que plantea el Gobierno porque mantiene a Andalucía "en los últimos puestos"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la rueda de prensa. A 07 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios para presentar el plan de Adelante - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reafirmado este lunes el rechazo de su formación al modelo de financiación autonómica que ha planteado el Gobierno de España, y que el pasado viernes se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias y el voto en contra del resto de comunidades, ya que, en opinión del también parlamentario andalucista, dicho sistema mantiene a Andalucía "en los últimos puestos" entre las autonomías.

Así lo ha trasladado el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha subrayado que el modelo aprobado en el CPFF es, "en esencia, muy parecido" al que ya presentó la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en enero de este año, y contra el que ya se posicionaron desde Adelante.

En esa línea, ha remarcado que desde Adelante Andalucía no apoyan "el modelo de financiación que propone el Gobierno", porque no van a respaldar "ningún modelo de financiación sin Andalucía", sino que reclaman un modelo "que se negocie" con esta comunidad, que "acabe con la discriminación histórica de Andalucía y que no siga dejando" a esta región "en los últimos puestos con respecto al resto de comunidades autónomas".

En ese punto, ha criticado que el modelo aprobado "sigue dejando a Andalucía en los últimos puestos", por lo que "no arregla el maltrato histórico" a esta comunidad, según ha denunciado antes de agregar que en Adelante están "hartos de que Andalucía siempre salga perdiendo".

"Por tanto, nosotros no apoyamos el modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno porque queremos un modelo que acabe con la discriminación a Andalucía y que compense esta desigualdad histórica que siempre hemos sufrido", ha resumido.

Finalmente, ha puntualizado que, a "diferencia del PP", desde Adelante reclaman que el dinero que piden a la administración central para Andalucía "se dedique a sanidad, a educación públicas, a vivienda, a derechos sociales, a igualdad, y no a bajarle los impuestos a los ricos o a la sanidad privada", que es lo que, según ha criticado para finalizar, hace el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A).