Adelante rechaza una ordinalidad en financiación que es "claramente injusta con Andalucía" y la "abandonada a su suerte"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha expresado este martes el rechazo de su partido a una financiación autonómica basada en el principio de ordinalidad, que es "claramente injusto" con esta comunidad y la "abandonada a su suerte".

"El principio de ordinalidad es claramente injusto con Andalucía y desde Adelante no podemos estar a favor porque va a beneficiar a los que más tienen, ya que establece que quien más aporta, más recibe", ha manifestado Iza, en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla.

Ha señalado que Andalucía posee "muchísimas riquezas que no nos están beneficiando: Se están expoliando los recursos día a día, hay hoteles de la Costa del Sol que no cotizan en Andalucía y todas las empresas mineras están expoliando nuestros recursos en Huelva o en Jaén sin reportar beneficios a esta comunidad".

"Con todo lo que podría aportar Andalucía si el estado le dejara, si las empresas repercutieran sus beneficios aquí, si no se llevaran nuestra mano de obra barata, y si no se aprovecharan de nuestra posición estratégica en el Mediterráneo", ha añadido.

Para Iza, Andalucía está "abandonada a su suerte y al expolio, y al beneficio de empresas que se lo llevan todo muy lejos de aquí".