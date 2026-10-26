Adelante recibe más de 300 propuestas ciudadanas para su programa electoral: "Queremos llevar su voz al Congreso"

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en rueda de prensa en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha asegurado que su formación ha recibido más de 300 propuestas ciudadanas para el programa electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Se está construyendo para los andaluces y está abierto a que nos sigan llevando iniciativas porque queremos llevar la voz de los andaluces al Congreso de los Diputados", ha destacado en una rueda de prensa este lunes.

En esta línea, el responsable de organización ha asegurado que la vivienda y "la falta de infraestructuras" en la comunidad van a ser los "elementos centrales" de dicho programa. "Nosotros vamos a denunciar, gobierne quien gobierne, que Andalucía tiene que tener lo que merece", ha remarcado.

Asimismo, Salvador ha mostrado su satisfacción por "llegar con los deberes hecho" al final del plazo, que vence este lunes, para presentar las listas electorales. En este sentido, ha destacado el "éxito" en la recogida de avales necesarios para presentar la candidatura.

"Una demostración en todas las provincias en las que hemos presentado muchas más firmas de las que nos exigían de que Adelante Andalucía somos una fuerza política con implantación en el territorio", ha afirmado.

Según publicó la pasada semana el partido andalucista en su cuenta de la red social 'X', las personas interesadas pueden enviar su propuesta o su intención de "participar" en la elaboración del programa a través del correo programa@adelanteandalucia.org.