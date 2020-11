Adelante reclama a la Junta que "deje de privatizar la educación" tras "suprimir 568 aulas" en la pública

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Educación del Parlamento, Ana Naranjo, ha reclamado este jueves al consejero andaluz del ramo, Javier Imbroda, que "deje de privatizar la educación" de los andaluces, y ello tras advertir de que "este curso" se han "suprimido 568 clases o aulas, todas ellas en la educación pública" de la comunidad autónoma.

Así lo ha denunciado la diputada de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que este cierre de aulas resulta "especialmente grave" y "más difícil de entender" en "un contexto de pandemia" como el actual, y teniendo en cuenta además la "pérdida de financiación de la educación pública" que se viene dando "desde hace décadas".

Tras llamar la atención acerca de la existencia de "instrucciones sanitarias para prevenir el Covid que recomendaban poner a disposición fundamentalmente de la educación y la sanidad todos los recursos públicos que hubiera", la parlamentaria de Adelante ha apuntado que "extraña" que, este año, "esta orden de supresión de unidades en la pública se haya publicado en noviembre, cuando el curso escolar comienza en septiembre y siempre se publica antes de que comience el curso escolar", porque esas unidades que se suprimen "ya no van a existir" en el mismo.

Ha agregado que "la única explicación" que se les ocurre en Adelante para entender esto es que "era muy difícil de explicar" por parte de la Junta, e "iba a ser muy difícil de entender para los andaluces" en el arranque de curso escolar en septiembre, "cuando estábamos en plena polémica de cómo iban a volver nuestros niños al aula con ciertas medidas de seguridad", que "se iban a cerrar casi 600 unidades en Andalucía".

De esta manera, ha criticado que el Gobierno andaluz, "a la chita callando, ha ido ocultando esos datos" a la ciudadanía con una "mala intencionalidad", algo que a Adelante no le parece "de recibo", según ha señalado.

MODELO DE "PRIVATIZACIÓN" DE LA ENSEÑANZA

Ana Naranjo ha denunciado el modelo de "privatización de la enseñanza" que, a su juicio, promueve el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs), "no sólo con esta decisión de cierre de unidades públicas", sino con la "extensión de los conciertos educativos a etapas postobligatorias, una absoluta barbaridad", según ha criticado.

Al respecto, ha indicado que desde Adelante vienen "reclamando que se invierta en Formación Profesional desde hace décadas en los centros públicos", y "ahora no vale decir, después de no financiar esa formación profesional para la escuela pública, que como no hay oferta de plazas suficientes, entonces la privatiza".

"Ese truco no se lo vamos a aceptar al consejero, porque lo único que está haciendo descaradamente es ir ya al modelo madrileño, al modelo privado de la educación, al 50% pública y al 50% privada, rompiendo el equilibrio que tenemos en Andalucía, que actualmente estaba en un 30% concertada, 70% pública", según ha advertido la diputada de Adelante.

Al hilo, ha avisado de que "Madrid es la región de toda Europa con mayor segregación escolar", y tiene "una tasa de centros gueto que supera la media nacional". Frente a ese modelo, la parlamentaria de Adelante ha reclamado una "educación igualitaria" y "equidad dentro de la enseñanza".

Ha agregado además que, en el "proyecto de ley que tiene en elaboración para acogerse al régimen de conciertos en Andalucía", la Junta está "introduciendo ahora modificaciones sobre los centros educativos que solicitan esos conciertos al Gobierno andaluz, y ahí vuelve a copiar al modelo madrileño, porque en esa regulación de los conciertos, que está estructurada en una orden que está ahora en proceso de reelaboración, pasan de tres años para poder recibir ese concierto que solicitan los centros educativos a sólo un año, con lo cual va a acelerar muchísimo el ritmo de aumentar los conciertos educativos en Andalucía", según ha continuado.

Tras acusar a la Junta de estar poniendo "una alfombra roja a las escuelas privadas para que hagan negocio con los recursos públicos", ha comentado que, "hasta ahora, la normativa permitía solicitar conciertos para enseñanzas que ya se impartían en centros privados, y ahora, con estas modificaciones, se va a permitir la solicitud incluso para estudios que no se están impartiendo en esos centros pero que sí van a poder optar a recibir esos conciertos".

Además, "permiten a esos centros privados simultanear unidades concertadas con unidades privadas", según ha continuado Ana Naranjo, quien ha advertido también de que "esos recursos que van a recibir a través de los conciertos también los van a poder utilizar para aquellos que tienen una educación exclusivamente privada, con lo cual es un negocio redondo ya para esos centros educativos".

Ha añadido que "este cambio de modelo educativo, esta apuesta por la privatización, no sólo va a afectar al alumnado", sino "también al profesorado que trabaja en la escuela pública, que va a tener que comenzar a desplazarse por esa pérdida de unidades", por lo que va a suponer "un detrimento en la calidad en la que se desarrollan las condiciones laborales del profesorado de la pública".

Así las cosas, desde Adelante piden "alto y claro" al consejero Imbroda que "deje de privatizar la educación de los andaluces, que deje de hacer negocio con nuestros derechos fundamentales, que se remangue, que hay muchas tareas pendientes para garantizar una escuela pública para todos y para garantizar que este curso escolar, que es especialmente complicado para alumnos y profesores, llegue a junio con buen puerto", según ha concluido Ana Naranjo.