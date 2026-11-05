Adelante recurre a la Junta Electoral Central su ausencia en los debates y entrevistas electorales para el 29N de RTVA

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado que van a recurrir ante la Junta Electoral Central (JEC) su falta de presencia en los debates y entrevistas de la cobertura de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"¿Por qué, señores del PP y Vox y señores que dirigen Canal Sur? Eso se llama miedo y manipulación. Eso es una forma de controlar a la RTVA excluyéndole el derecho a los más de 400.000 andaluces que votaron a Adelante Andalucía en las últimas elecciones, de su derecho a que la fuerza política que votaron, esté en Canal Sur", ha manifestado este jueves en una atención a los medios en el Parlamento.

El portavoz del partido ha explicado que, según el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y la instrucción 4/2011 y 1/2015 de la Junta Electoral Central, "si una fuerza política tiene más del 5% del voto en las últimas elecciones realizadas en ese mismo territorio de ámbito de la cadena, aunque no sean el mismo tipo de elecciones, es una fuerza significativa y, por tanto, tiene derecho a estar en los debates y en las entrevistas".

"Nos parece que esta acción ataca al principio de pluralidad recogido en el artículo 20.3 de la Constitución y que, evidentemente, es una forma de manipular un servicio público que tiene que estar al servicio de los andaluces y andaluzas, no al servicio de los partidos del Gobierno", ha señalado García.

"Esto es una muestra más de cómo el PP y Vox controlan la RTVA para sus intereses partidistas y de cómo el PP y Vox le han declarado la guerra a Adelante Andalucía. No quieren que se escuche la voz de una izquierda nueva, una izquierda diferente, una izquierda andalucista en Canal Sur. No quieren que se escuche la voz de la principal fuerza a la izquierda del PSOE en Canal Sur", ha concluido García.