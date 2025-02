Adelante registra la PNL para devolver obras de arte a Andalucía: "Abrimos un debate; siempre salimos perdiendo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves en declaraciones a los medios tras registrar la Proposición no de Ley.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este jueves la Proposición no de Ley (PNL) para propiciar el regreso de obras de arte a Andalucía, cuyo anuncio hizo ante el Museo del Prado en Madrid.

Tras el registro de la iniciativa para su debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía, García ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que se trata de "un día muy especial" al sostener que la iniciativa supone que "la historia vuelva a casa" por cuanto su aspiración es "intentar corregir unos errores históricos", que han supuesto que "Andalucía ha salido perdiendo".

"Salimos perdiendo en poder económico, en infraestructuras, en financiación, salimos perdiendo siempre en la construcción de esta España, siempre Andalucía sale perdiendo", ha argumentado el portavoz de Adelante, quien ha precisado que "eso también se ha visto en la cultura y el patrimonio".

García ha esgrimido que con esta PNL "vamos a abrir un debate social", que ha calificado de "muy simple", ya que la aspiración es que "el patrimonio que deberíamos tener en Andalucía y que por causa de la historia ha sido expoliado y se encuentra pues en museos de Madrid o de Berlín o de Nueva York o de París, queremos que vuelva a casa".

Esta pretensión la ha situado en consonancia con las directrices de "todos los organismos internacionales sobre estos expolios", antes de indicar que "la UNESCO, el propio Ministerio de Cultura, dicen que hay que analizar cada una de estas piezas que han salido de su lugar de origen y tienen que devolverse a su contexto, a su lugar de origen".

Ha explicado que esta iniciativa parlamentaria demanda que "la Dama de Baza, una obra de arte, del arte ibérico fundamental, tiene que estar en Baza, Granada, que es de donde salió y se la llevaron para Madrid sin ninguna justificación".

A este ejemplo ha añadido el de la Lex Malacitana, que ha descrito como "una obra de arte, un patrimonio romano, posiblemente uno de los primeros códigos de derecho, nuestro código de Hammurabi", sobre el funcionamiento de la ciudad de Málaga, y por ello "tiene que estar en Málaga".

Otro episodio de apropiación histórica de obras de arte que se ubicaron en Andalucía son las inmaculadas de Murillo, de las que ha recordado que "robó el ejército francés" y "cuando el franquismo pactó con la Francia ocupada por los nazis, en vez de devolverlo a su lugar de origen, que era Sevilla, se lo quedaron en el Museo del Prado".

En este sentido ha lamentado que "el Ministerio de Cultura se gastara varios cientos de miles de euros en una obra que debería haber sido expropiada a sus dueños porque es que es una obra que nos robaron y estaba planteada para el convento mercedario que hoy es el Museo de Bellas Artes de Sevilla y cuando el Estado español la recupera lo que hace es quedársela en el Prado".

"JUSTICIA HISTÓRICA Y JUSTICIA CON EL PUEBLO ANDALUZ"

"Creemos que es hora de que se devuelvan a Andalucía por justicia histórica y por hacer justicia con el pueblo andaluz", ha argumentado sobre la motivación de esta iniciativa parlamentaria, mientras ha reivindicado que "la cultura es lo que nos constituye como comunidad", antes de plantear que "no es una cuestión secundaria", de manera que "es tan importante como el comer, la vivienda, la sanidad o la educación".

Ha proseguido argumentando que esta iniciativa, "que es pionera en el Parlamento de Andalucía, puede concitar apoyos mayoritarios y se puede aprobar", ya que ha inferido como "muy difícil explicar que algún partido no quiera que vuelvan".

"Pedimos es que se haga un estudio de todas estas obras y que, una vez que se haya hecho un estudio técnico, con historiadores del arte, con arqueólogos, con especialistas, y vayamos viendo qué obras tienen que volver a Andalucía por justicia para el pueblo andaluz", ha argumentado en este sentido.

García ha afirmado que esta proposición no de ley que se tratará en el Parlamento "no va contra nadie", por lo que ha precisado que "no genera un enfrentamiento" ante la aspiración de que "Andalucía se ponga en pie y reclame que vuelvan sus obras de arte por una cuestión de dignidad".