Adelante reitera su petición de ubicar en el Parlamento un busto de Ana Orantes, "referente contra violencia machista"

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 2 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha reiterado la petición que realizó hace aproximadamente un año para que se instale un busto para Ana Orantes en el Parlamento andaluz como mujer "referente" de las denuncias contra la violencia machista.

Así lo ha indicado este martes la diputada de Adelante Begoña Iza en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha lamentado que al PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara en esta legislatura, "se le ha olvidado, se le ha pasado" atender dicha solicitud, y por ello su grupo ha decidido "volver a registrar esta petición para que se instale el busto, y para que nos digan por qué no se ha hecho hasta ahora".

"A ver qué explicaciones nos dan", ha añadido Begoña Iza, que ha puesto de relieve que, hasta ahora, las cuatro esculturas que hay en la sede del Parlamento andaluz son de hombres --Blas Infante, Plácido Fernández-Viagas, Alberto Jiménez-Becerril y Manuel Clavero Arévalo--, y "ninguna" corresponde a una mujer, y al hilo se ha preguntado si es que las mujeres, que cuentan con representación en el Parlamento, no se merecen un busto.

Además, ha defendido que el Parlamento es "un lugar vivo en el que se van integrando elementos", y uno de ellos, en opinión de Adelante Andalucía, podría ser el busto que reclaman para Ana Orantes, en tanto que "una mujer de referencia para la denuncia contra la violencia machista" que "se merece" ese reconocimiento, según ha subrayado.

La diputada ha puesto de relieve que Ana Orantes "denunció" públicamente, en un programa de Canal Sur Televisión, "la violencia de género ejercida por su marido un 4 de diciembre de 1997", jornada en la que se recuerdan las manifestaciones por la autonomía plena de Andalucía que tuvieron lugar ese mismo día de 1977, y, "por desgracia, fue asesinada unos días después".

Begoña Iza ha remarcado así que Ana Orantes "fue pionera en denunciar" su caso de maltrato, y "es una referencia para las mujeres", porque dio ese paso "en un momento en el que denunciarlo era una vergüenza para nosotras", y "ella fue la primera valiente que lanzó la vergüenza a la cara del de enfrente", a la de "quien ejerce" la violencia machista.

Tras destacar que, tras el caso de Ana Orantes, "se comenzó a legislar y a desarrollar normativa contra la violencia de género" en España, la representante de Adelante ha realizado un llamamiento al PP-A para que "reconsidere" su silencio a esa solicitud de un busto para esta mujer, y que "no haga oídos sordos a una petición que representa al 50% de la población de Andalucía".

Se trata, ha añadido la diputada de Adelante, de que el PP-A "no sea sectario, y que, si de verdad tiene un compromiso contra la violencia machista", lo demuestre "aceptando esta petición" e "instalando un busto de Ana Orantes, una iniciativa que, además, cuenta con "el apoyo y respaldo de la familia" de esta víctima de la violencia de género, según ha destacado Begoña Iza para concluir.