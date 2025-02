Adelante reivindica un 28-F para "exigir derechos" frente a discursos "hipócritas de quienes privatizan la sanidad"

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido este viernes la necesidad de celebrar el 28F con un tono "reivindicativo" para "exigir derechos" frente a lo que ha calificado como discursos "hipócritas de los mismos que privatizan la sanidad, cierran plantas de hospitales, impiden que tengamos acceso a la vivienda o están privatizando la formación profesional".

En declaraciones a los periodistas tras el Pleno institucional con motivo del Día de Andalucía, García ha asegurado que el 28F es un "día de orgullo andaluz, de historia, de presente y de futuro, que si no se transforma en reivindicación, lucha y en levantar la bandera para exigir derechos se convierte en conformismo, autocomplacencia y no nos sirve para nada".

"Del orgullo no se come, del orgullo hay que pasar a la reivindicación. Por eso, el 28 de febrero es un día en el que los andaluces tenemos que levantarnos contentos, felices, de reivindicar lo que somos, pero también reivindicar lo que queremos en el futuro", ha añadido el portavoz de Adelante, que ha defendido que el "mejor homenaje" a quienes hicieron posible la autonomía hace 45 años "no es reivindicar imágenes en blanco y negro, sino salir a la calle y levantar la bandera por el derecho a vivir bien en nuestra tierra".

En este sentido, García ha criticado el "discurso vacío" del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, "que pinta los símbolos de Andalucía como objetos que deben estar en vitrinas y no que sirvan para luchar". "Por eso también creemos que es bastante hipócrita que los mismos que privatizan la sanidad, que los mismos que están cerrando plantas de hospitales, que los mismos que impiden que tengamos acceso a la vivienda, que los mismos que están privatizando la formación profesional, hoy reivindiquen Andalucía. Porque Andalucía es educación pública, sanidad pública, dependencia y vivienda. Lo otro es autocomplacencia y nosotros no vamos a entrar por ahí", ha concluido.