Adelante reivindica su propuesta de ley para enfrentar el "problema estructural" de los comedores escolares en Andalucía

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Manzano (d) y el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Adelante Andalucia, Javier Montes, (i) durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha apelado este miércoles a la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, para que "dé paso" a la proposición de ley sobre comedores escolares que promueve su formación y que apuesta por una alimentación "casera" y de proximidad, ante el "problema estructural" que, en su opinión, se da en dicho sector actualmente en la comunidad autónoma.

Así lo ha señalado la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Inma Manzano, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado algunas incidencias que se han conocido en los últimos días en relación a los menús que se ofrecen en comedores escolares andaluces.

En concreto, la representante de Adelante se ha referido al "conocido pisto sin pisto" que se dio en un colegio de Córdoba, y a la presencia de "larvas de gusano" en un plato de arroz servido en un centro escolar de Albolote (Granada).

"Si le parece a la señora consejera que se trata de una comida segura y de calidad, le invitamos a que se la coma a ella, y que le dé paso a la ley de comedores escolares de Adelante Andalucía, que promueve una alimentación casera de proximidad y pública para nuestros niños y niñas", ha manifestado Inma Manzano antes de sentenciar que "la situación actual de los comedores" escolares andaluces es "ya un problema estructural, no puntual, más que demostrado".

De igual modo, ha anunciado que Adelante va a volver a presentar dicha ley de comedores escolares para que situaciones como las descritas en Córdoba o Albolote "no vuelvan a pasar", y ha explicado que con dicha iniciativa proponen "la contratación pública de cocineros que elaboren a diario comida casera 'in situ' con productos de proximidad", así como "la adquisición de productos de cercanía a agricultores del territorio".

De esta forma pues, "además de reforzar una alimentación saludable para la niñez andaluza, como parte central del proyecto educativo y de conciliación familiar", se lograría también que "los beneficios económicos se quedarían en el territorio, en vez de ir a las seis multinacionales que controlan el negocio de los comedores escolares en Andalucía" actualmente, según ha reivindicado la representante de Adelante.

"PRIVATIZACIÓN" EN LA SANIDAD ANDALUZA

Por otro lado, el parlamentario de Adelante Javier Montes se ha referido en la misma rueda de prensa al "informe sobre la privatización de los servicios sanitarios públicos en las diferentes comunidades autónomas que publica la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública" que se conoció este pasado martes, y ha subrayado que, "para sorpresa de nadie", de dicho informe se desprende que la "privatización" en la sanidad de Andalucía se "ha incrementado en un 70% en la última década".

Así, el también portavoz de Sanidad de Adelante ha criticado que, desde el año 2016 hasta el actual 2026, hay "un 70% más de privatización en Andalucía", y ha señalado que dicho proceso "empezó con los gobiernos del Partido Socialista" en Andalucía, pero se ha incrementado de forma "exponencial desde que empezó a gobernar" el PP-A, que "ha hecho de la privatización su marca política por excelencia", según ha agregado.

Javier Montes ha explicado además que el referido informe conocido este martes revela que "en 2024 hubo una serie de cambios a través de los cuales se camuflaban partidas que iban destinadas a empresas privadas en los Presupuestos", y ha relatado que "el último gran invento del PP en esta escalada de privatización" se ha visto "con las adjudicaciones que están haciendo ahora de las licitaciones que salieron a principios de año".

En ese punto, ha advertido del "plan" del PP-A "para reducir las listas de espera de pruebas diagnósticas" que pasa por "mandar a los andaluces a centros privados de otras provincias o de otras comunidades autónomas".

"Es lo que estamos viendo en las provincias de Almería y Granada", donde se "van a derivar a usuarios de la sanidad pública andaluza a hacerse pruebas diagnósticas a Murcia", destinando para ello desde la Junta "varios millones de euros" a "empresas privadas que van a realizar esas pruebas diagnósticas", según ha continuado criticando Javier Montes.

El diputado de Adelante ha censurado esta iniciativa y se ha preguntado si es que "no hay profesionales válidos en Andalucía para hacerse pruebas diagnósticas" sin salir de la comunidad autónoma, así como ha cuestionado "cómo es posible que tengamos que mandar a andaluces a otras comunidades autónomas a hacerse pruebas si la sanidad andaluza está tan bien".

El diputado de Adelante ha concretado que, "en total, son casi 600 millones de euros" los que se reparten "entre ocho provincias" andaluzas "para hacer pruebas diagnósticas en empresas privadas, obligando, además, a pacientes a que se se trasladen fuera de su provincia".

"Al PP no le preocupa que personas mayores, enfermas, tengan que desplazarse cientos de kilómetros para hacerse una resonancia y una ecografía", ha criticado el diputado de Adelante, que ha subrayado que su formación pide a la Junta "más recursos, más equipos y más profesionales" en la sanidad andaluza, para que las pruebas diagnósticas se realicen "dentro" del territorio de la comunidad.

Tras pedir además al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, que "se centre en una sanidad pública de calidad en lugar de hacer negocio con nuestra salud", el diputado de Adelante ha anunciado que su grupo parlamentario va a "preguntar por estos desplazamientos, por estas privatizaciones por casi 600 millones de euros, y qué va a pasar con la gente que no pueda desplazarse de modo propio, porque esto es una absoluta vergüenza", según ha sentenciado Javier Montes.