Adelante replica a Moreno "ojalá no tener que ir a Bruselas" tras anunciar financiación de Junta para 'piel de mariposa'

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves durante su pregunta al presidente de la Junta en la sesión de control en el Pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha encajado este jueves con un "ojalá ninguna familia tuviera que ir a Bruselas para ser justos" el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que habrá financiación autonómica para el fármaco que ha autorizado la Agencia Española del Medicamento contra la enfermedad rara descrita coloquialmente como 'piel de mariposa'.

Moreno ha explicado esta decisión del Gobierno andaluz sobre esta enfermedad catalogada como rara antes del inicio de la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento, y que ha hecho de la mano de su abanderado, Leo, por haber protagonizado una comparecencia al respecto en el Parlamento Europeo, con quien ha tenido el presidente andaluz una reunión así como con su familia y la asociación de pacientes antes de afrontar la sesión plenaria.

García ha calificado a Leo de "ejemplo" por su intervención protagonizada ante la Eurocámara para sensibilizar sobre la enfermedad que le aqueja y seguidamente ha exigido de Moreno y del Gobierno andaluz "esa misma sensibilidad para los niños que necesitan enfermera escolar y no la tienen" y se ha reafirmado en su argumento de que los pacientes y sus familias "no se tengan que ir hasta Bruselas para que se haga realidad lo es justo".

El portavoz de Adelante Andalucía ha esgrimido ante la iniciativa de Moreno las numerosas ocasiones que en el Pleno de la Cámara autonómica ha llevado la situación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

García, quien ha precisado que "por respeto a la familia de Leo" no quería que la atención sanitaria a su caso y similares se viera salpicada por un debate político parlamentario, ha defendido que el anuncio de Moreno de financiar el fármaco tras su aprobación por la Agencia Española del Medicamento "es de justicia y fantástico".

"No tengo problema en reconocer las cosas que se hacen bien, no se me caen los anillos", ha afirmado el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, quien de igual forma ha recriminado a Moreno que "el único que todos los días habla de votos es usted" y le ha replicado que "todas las acciones que tienen eco mediático es politiqueo", antes de remarcar que "no les va a dar lecciones a atender a las necesidades educativas especiales".