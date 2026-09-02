Adelante señala la "hipocresía y manipulación" de PP y Vox sobre Ceuta y pide "recursos extraordinarios"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido "recursos extraordinarios" para Ceuta ante la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma desde final de julio. Asimismo, ha defendido la "acogida inmediata de todos los niños migrantes que están ahora mismo en Ceuta" junto con la "ruptura de relaciones con el régimen de Marruecos".

"Yo creo que esa es la grandeza que tiene que tener un país. Dividir, separar entre lo que es el régimen, lo que es una dictadura y lo que es el pueblo, que es un pueblo hermano de Andalucía, y creo que eso es fundamental", ha destacado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

García ha reiterado la negativa de su partido de participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta para la tarde de este miércoles y ha señalado que a PP y Vox "no les importa la ciudad autónoma".

"Si tú con una mano estás votando en contra de que haya fondos extraordinarios a la ciudad autónoma de Ceuta para solucionar la situación y con la otra convoca una manifestación en apoyo a Ceuta, tú estás manipulando, tú estás mintiendo", ha remarcado.

Asimismo, el portavoz de Adelante ha criticado la gestión de la situación por parte del Gobierno central. En esta línea, ha pedido "transparencia" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las últimas informaciones sobre la crisis migratoria.

Por otro lado, ha defendido que la Junta "debe cumplir la ley" ante un posible reparto de menores migrantes a la península. "La ley está para cumplirla. Si no cumple la ley, nosotros vamos a ir a los sitios donde se va cuando se incumple la ley", ha afirmado.