Adelante sitúa la crisis de las mamografías entre "los peores pasajes de nuestra historia": "No sabemos el dato real"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha considerado este lunes sobre la crisis en la sanidad pública andaluza por la comunicación de los resultados de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama que supone "de los peores pasajes que hemos vivido en nuestra historia", con la idea de que "es de los mayores escándalos que ha habido en Andalucía".

La responsable de Organización de Adelante, Mari García, ha seguido considerando que este episodio supone "un ejemplo de mentira, de mala gestión, de falta de transparencia, de confundir con los datos", por cuanto ha blandido en este sentido que "a fecha de hoy todavía no sabemos los datos reales de este gran escándalo", reflexiones que ha hecho "un día después" de la jornada de celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

García ha afirmado durante una rueda de prensa en la sede regional que la gestión de este programa por el Partido Popular "ha sido un desprecio y un abandono brutal a todas las mujeres andaluzas", para afirmar que "el problema de fondo" no es si el Gobierno andaluz "está haciendo el ridículo", ya que el hecho "grave" sería que "está poniendo en juego la vida de muchas mujeres".

"Lo que están demostrando es que no les importa la sanidad, solo están preocupados porque dentro de unos meses tocan las elecciones y le dan miedo que esto les afecte a la hora de que vayamos a votar", ha afirmado la dirigente de Adelante, convencida de que los dirigentes del PP andaluz "están más preocupados por hacer encuestas internas para ver realmente cómo les está afectando este problema que poner medidas que terminen con este caos en la sanidad pública".

Ha considerado que la elección del hasta ahora consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, como responsable de Sanidad "evidencia que les da igual la sanidad pública" porque ahora acumula "tres consejerías", ya que ha planteado que la cartera sanitaria "mereciera tener un consejero solo y exclusivamente para la sanidad", por lo que ha advertido de un futuro escenario ante el "caos que se ha tenido con un consejero dedicado al 100% a la sanidad, imaginaros ahora un consejero que es vicepresidente y que lleva tres consejerías".

García se ha lamentado que "al final no ponen a un experto en sanidad" y la pretensión es "poner a alguien que echa balones fuera", al tiempo que le ha recriminado a Sanz que "en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama estaba en los toros", para inferir de su asistencia a un evento taurino "que demuestra la preocupación que tiene este nuevo consejero".

La dirigente de Adelante ha sostenido que al Partido Popular y a la Junta de Andalucía "necesitan que la sanidad pública vaya mal para seguir derivando dinero a las privadas" y de esa forma empujar a que "todos los ciudadanos opten por un seguro privado porque piensan que a sus problemas de salud no le va a dar respuesta la sanidad pública".

Ha indicado que "las asociaciones denuncian que no se están citando a la gente para hacerse las mamografías" y la única reacción del Gobierno andaluz ante esta crisis de gestión es que "han hecho dimitir a una consejera para aparentar que hacen algo", antes de argumentar que "la realidad es que no están haciendo nada".

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO SALARIAL DE LOS PARLAMENTARIOS

Mari García también se ha pronunciado sobre los datos del Presupuesto del Parlamento de Andalucía para 2026, que, como ha avanzado Europa Press, llega hasta los 50,87 millones, un 1,43% que las cuentas de este año, mientras que los gastos de personal, que suponen la mitad del total, se incrementan un 3,71%, además de que en el caso de los parlamentarios su retribución sumará 6,79 millones, un 9,78% más que los 6,19 millones previstos para este 2025.

Ha señalado que "al PP lo que le interesa es una subida salarial de casi un 10%, sin importarle absolutamente nada que la sanidad pública se esté desmantelando completamente" y ha reivindicado que "nuestros parlamentarios son los únicos que cobran el mismo salario que cobraban anteriormente a ser parlamentarios", ya que ha reclamado como "importantísimo que nuestros representantes institucionales tengan las mismas características que cualquier ciudadano y que no vivan por encima de la gente que representa".