Adelante ve que a García "no la creen ni en su gobierno" con gestión sanitaria y apoyará reprobación que plantea PSOE

Adelante Andalucía ha considerado este miércoles que los anuncios de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, sobre la reducción de las listas de espera quirúrgicas y de consultas a especialistas "no tiene ninguna credibilidad", conclusión que ha agravado con la idea de que "no la creen ni en su gobierno" y ha reconocido que apoyará su reprobación que este lunes planteaba el PSOE de Andalucía.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado como "datos espeluznantes" los relativos a las listas de espera en Andalucía, de lo que ha puesto como ejemplo que "son 45 días más de espera que hace un año" o que la "espera media para una intervención llega a siete meses", cifras de las que ha colegido que "no es cuestión de incapacidad", antes de plantearse la disyuntiva de si se trata de que "no hay capacidad para arreglarlo o no se quiere preparando su fichaje por la sanidad privada igual que hizo su numero dos", en alusión al fichaje como director médico de la aseguradora privada Asisa del exviconsejero y exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán.

Este lunes se hicieron públicos los datos de las listas de espera, fechados a diciembre de 2023, que señalan que hay 873.266 andaluces aguardando una cita con el especialista, mientras que otros 216.769 lo hacen para una operación, que son 21.000 más que en junio del año pasado.

García ha inferido que el Gobierno andaluz "no tiene interés en arreglar la sanidad pública, la consejera de Salud no tiene ningún interés", convencido de que la Administración autonómica "no tiene ningún plan para arreglar este problema".

"Si la presenta, la votaremos", ha indicado el portavoz de Adelante Andalucía sobre la propuesta de reprobación de la consejera de Salud que el Grupo Socialista ha anunciado quiere llevar al Pleno del Parlamento.

"Se nos acaban las palabras, no sabemos qué más decir", ha afirmado García sobre la figura de la consejera de Salud y la calificación de su gestión, y a la que reiteradamente ha pedido la dimisión, al tiempo que ha mostrado su escepticismo sobre "cuántos planes específicos van a inventar" y antes de preguntarse "no sé dónde va a acabar ella".