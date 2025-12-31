La Junta concede más de 785.000 euros para impulsar el patrimonio turístico-cultural de la provincia de Cádiz

Archivo - Botas de vino manzanilla de la Bodega Delgazo Zuleta en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha concedido un total de 785.326,04 euros a ayuntamientos, fundaciones y entidades religiosas de la provincia de Cádiz para promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía (Patcul). El objetivo de estas ayudas es fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como poner en valor los recursos turísticos culturales existentes en Andalucía de manera que los visitantes mejoren el conocimiento sobre la cultura andaluza.

En este sentido, en lo que a fundaciones y entidades religiosas se refiere, son cuatro los beneficiarios de esta línea de ayudas con un importe total de 198.604,14 euros, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota de prensa. Así, la Fundación de la Manzanilla de Salúcar de Barrameda contará con 10.235 euros para poder llevar a cabo la actualización textil de backlight así como para pantallas interactivas; la Diócesis de Asidionia-Jerez tendrá 98.373 euros para la redistribución y adecuación del actual espacio de recepción de visitantes; el Cabildo Catedral Nuestro Señor San Salvador de Jerez recibirá 25.918,20 euros para la reorganización de la capilla Baptisterio y capilla del Resucitado para la ubicación del paso de la custodia; y la parroquia San Miguel Arcángel de Jerez va a poner en valor su sacristía con 64.077,94 euros.

En lo que se refiere a las ayudas que se han concedido a ayuntamientos de la provincia, son siete los beneficiarios con un montante de 586.721,90 euros. Así, el Ayuntamiento de Trebujena va a llevar a cabo la reforma parcial de la planta semisótano del Teatro Municipal gracias a la subvención de 100.000 euros que va a recibir.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera recibirá 100.000 euros para la puesta en valor del lienzo de la muralla oriental del Castillo, entre el arco del reloj y el cementerio antiguo; mientras que el ayuntamiento de Medina Sidonia contará con 78.943,43 euros para el proyecto de ludificación del espacio arqueológico Cerro del Castillo y un proyecto de mejora del espacio arqueológico de este mismo lugar; el ayuntamiento de Grazalema tendrá 96.370 euros para el proyecto 'Calle Nueva de Grazalema, arquetipo de la arquitectura y urbanismo de los Pueblos Blancos'; Espera contará con 82.830,55 euros para la puesta en valor del patrimonio histórico y natural mediante soluciones digitales, accesibles e inmersivas; Algar dispondrá de 97.000 euros para una ruta turística cultural del venado; y, por último, el ayuntamiento de Alcalá del Valle obtiene 31.577,92 euros para la dotación de agua al convento Caños Santos y el acceso y vallado de protección, dotación de iluminación y contenido documental en dólmenes.

La delegada territorial de Turismo y Andalucía Exterior en Cádiz, Tania Barcelona, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por un turismo sostenible y comprometido con el visitante y el residente. "Esta apuesta por la conservación del patrimonio nos consolida como un destino único y tenemos que avanzar hacia un modelo turístico que respete la identidad de nuestro territorio y mejore la calidad de vida de nuestros vecinos, al tiempo que se generan oportunidades de futuro para todos a través de la sostenibilidad", ha dicho.