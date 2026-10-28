Adif anuncia que el servicio ferroviario en tramos de alta velocidad Málaga-Sevilla "se está prestando con normalidad"

Archivo - Imagen de un tren AVE a su paso por la provincia de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo
SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado este miércoles 28 que el servicio ferroviario se sigue prestando con normalidad en los tramos de alta velocidad Málaga-Sevilla y Madrid-Toledo.
Según ha concretado Adif a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press, el servicio ferroviario se mantiene entre las capitales de Málaga y Sevilla pese al accidente ferroviario registrado en al localidad toledana de Urda.
En contexto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apuntado a un mínimo de 30 fallecidos tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según fuentes del Ejecutivo castellanomanchego.