Adif licita por 2,5 millones la adaptación de túneles a la autopista ferroviaria a su paso por la provincia de Jaén

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la publicación de dos licitaciones para la contratación de suministro y transporte de traviesas para adaptar la autopista ferroviaria a su paso por la provincia de Jaén. En concreto, en los túneles de Venta Cárdenas, Las Correderas, Santa Elena, Calancha, Vilches, Espeluy y Andújar.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha señalado que las solicitudes de participación de ambas licitaciones, que pueden ser consultadas en el BOE del 22 de octubre, podrán enviarse a Adif, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hasta el 17 de noviembre de 2025.

Para Fernández, ambas intervenciones, "reafirman el compromiso firme del Gobierno de España con la mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias en la provincia de Jaén, mediante un valor estimado conjunto que supera los 2,5 millones de euros y una duración prevista de 18 meses".

Asimismo, ha subrayado que estas actuaciones "son una muestra tangible del compromiso firme del Gobierno con Jaén y con el desarrollo de sus infraestructuras estratégicas, en este caso ferroviarias, esenciales para mejorar la conectividad, la seguridad y la competitividad del tejido productivo de la provincia".

Fernández ha añadido que con estas licitaciones "se continúa con el recorrido administrativo de las actuaciones de la autopista ferroviaria que marcará el futuro logístico de nuestro país y que atraversará, en gran parte, nuestra provincia, ofreciendo indudables oportunidades empresariales que es importante hacer realidad".

Estas licitaciones se suman a otras inversiones que el Gobierno de España viene impulsando en Jaén, "reafirmando que la provincia de Jaén forma parte de los ejes clave del progreso del sur peninsular".

Además, Adif en el objetivo de modernizar el ferrocarril convencional, ha lanzado la renovación de la señalización de dos tramos de línea Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por las provincias de Córdoba y Jaén, para reforzar su capacidad y fiabilidad para circulaciones de viajeros y de la futura autopista ferroviaria.

La actuación, que se licita por 158 millones, supone el despliegue de sistemas y equipos de señalización ferroviaria nuevos y de mayores prestaciones a su paso por Espeluy (Jaén), junto a otros puntos de las provincias de Ciudad Real, Córdoba o Sevilla.

Por otro lado, el representante del Ejecutivo ha recordado que Adif también va a destinar seis millones de euros para rehabilitar 15 puentes históricos que se suceden en un trazado de apenas 20 kilómetros entre las provincias de Ciudad Real y Jaén. En concreto, en Jaén serán los puentes de Las Correderas y La Calancha.