Archivo - La desigualdad salarial entre hombres y mujeres cae diez puntos en Andalucía y se sitúa en 4.300 euros. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha avanzado con motivo del Día de la Igualdad Salarial que la brecha salarial se ha reducido en Andalucía más de diez puntos en el periodo 2004-2023, según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2023.

Así, en 2004 la brecha salarial era del 26,2% y en 2023 es del 16,1%. La diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en los 4.370 euros, la cifra más baja de toda la serie histórica, según los datos facilitados por la Junta en una nota.

Desde el año 2010, cada 22 de febrero, se conmemora el Día de la Igualdad Salarial con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la falta de equidad en la retribución que perciben mujeres y hombres. Esta fecha simboliza los días adicionales que las mujeres deben trabajar para igualar el salario anual de los hombres. El indicador que mide dicha desigualdad es la brecha salarial.

Según los datos aportados por la Encuesta de Estructura Salarial, en 2023, que es el último año disponible, esta diferencia se situó en 4.370,55 euros y el 16,13%. Estas cifras suponen un mínimo histórico desde que en 2004 se publica esta encuesta. En los últimos años se ha producido un importante descenso en este indicador.

De hecho, de 2004 a 2018, la reducción de la brecha salarial fue inferior a dos puntos (1,8), pasando del 26,2% al 24,4%; mientras que en la comparativa 2018 a 2023 la disminución de la desigualdad salarial supera los ocho puntos (8,3), pasando del 24,4% al 16,1%.

La consejera de Igualdad ha valorado este descenso de forma positiva, pero ha advertido que hay que seguir trabajando para eliminar todas las desigualdades en el ámbito económico, empresarial y laboral. "Es evidente que aún queda trabajo por hacer, pero estos datos también nos indican que vamos por el buen camino y que las políticas impulsadas durante estos últimos años están dando sus frutos", ha recordado.

A este respecto, la consejera ha recordado los servicios y programas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que están a disposición de las empresas andaluzas. Así, ha destacado que en 2025 se entregaron los primeros reconocimientos de la Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad que recibieron un total de 45 empresas. Este distintivo distingue a aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres con la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que implanten medidas para la promoción de la igualdad, así como mejoras en la calidad del empleo de las mujeres.

Precisamente, uno de los recursos fundamentales para el fomento de la igualdad en el ámbito laboral es el Servicio de asesoramiento a empresas en igualdad, Equipa, que ofrece asistencia en todas las fases de elaboración de los planes de igualdad, formación y capacitación empresarial desde la perspectiva de género, acompañamiento en la realización de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, herramientas digitales, normativa y convocatorias.

Este programa va dirigido a empresas públicas y privadas, organizaciones y entidades asociativas laborales, organismos públicos, consultoras y ciudadanía en general. Está operativo en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer y el teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

Este servicio asesoró durante 2025 a un total de 185 empresas andaluzas que realizaron 521 consultas sobre elaboración de planes de igualdad, protocolos, medidas de conciliación, etc. Todas estas actuaciones generaron la gestión de cerca de 300 llamadas y la respuesta a más de 14.400 correos electrónico. Además, gracias a este servicio 269 empresas han creado un protocolo contra el acoso sexual y por razón de género a través de la herramienta 'Crea el protocolo de tu empresa', disponible en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer. Y otras 168 empresas han elaborado un diagnóstico de igualdad o están en proceso de finalizarlo.