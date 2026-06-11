Adif licita por 3,3 millones la instalación de 30 km de cerramientos en la red ferroviaria convencional de Andalucía

Archivo - Vía del tren en el tramo Almoraima-Algeciras. Imagen de archivo - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado, por importe de 3,3 millones de euros, un contrato para la instalación de más de 30 km de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria convencional de Andalucía, a su paso por las provincias Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga.

Según ha informado Adif en una nota, en concreto, en la línea Córdoba-Sevilla, se actuará en el entorno de los municipios de Córdoba y Peñaflor (Sevilla); y en la línea Bobadilla-Algeciras en los municipios de Ronda, Cañete La Real, en la provincia de Málaga, y en los municipios gaditanos de Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque y Algeciras.

La actuación responde a la necesidad de reforzar la protección de la traza ferroviaria debido al crecimiento de la estructura urbana en estos municipios, con el fin de "disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos". De esta forma, "se incrementan las condiciones de seguridad" tanto para los ciudadanos como para las circulaciones ferroviarias.

Por último, estas actuaciones contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible tres (Salud y Bienestar), nueve (Industria, Innovación e Infraestructura) y once (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).