Aditivos anticristalizante para AdBlue: qué son y por qué son esenciales en invierno

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del invierno, los conductores de vehículos diésel enfrentan un problema silencioso pero costoso: el AdBlue (solución urea) cristaliza con el frío, bloqueando inyectores y causando fallos del motor. La solución es el aditivo anticristalizante para AdBlue, una adición química que reduce el punto de congelación y garantiza fluidez en temperaturas bajo cero. El mercado ofrece múltiples opciones, pero no todas son iguales en efectividad y durabilidad.

¿Qué es un aditivo anticristalizante para AdBlue?

Los aditivos anticristalizantes son compuestos químicos diseñados para:

- Reducir el punto de congelación de -11°C a -30°C aproximadamente

- Evitar depósitos de cristales en el sistema de inyección

- Mejorar la compatibilidad con sistemas SCR modernos

- Proteger válvulas y bombas de presión

El costo típico oscila entre 10 y 30 euros por tratamiento, una inversión mínima comparada con reparaciones de motor.

Ventajas vs. riesgos de no usar anticristalizante

Si utilizas un aditivo de calidad:

- Motor protegido en condiciones extremas

- Mayor vida útil del sistema de inyección

- Cumplimiento de normativas de emisiones

- Arranques seguros incluso a -30°C

Si prescindes del aditivo:

- Fallos de arranque en invierno

- Daños costosos (1.000-3.000 euros en reparaciones)

-Riesgo de paro del vehículo en carretera

Cómo elegir el aditivo anticristalizante adecuado

No todos los aditivos son compatibles con todos los vehículos. Lo importante es:

1. Verificar compatibilidad con tu sistema SCR específico

2. Buscar certificación ISO 22241 (norma de AdBlue)

3. Consultar con distribuidores especializados

Lisbona Energía, distribuidor español de combustibles y aditivos, ofrece AdBlue de calidad con aditivos anticristalizantes que cumplen normas ISO 22241 y garantizan compatibilidad total con motores modernos. Su catálogo incluye soluciones adaptadas a diferentes tipos de vehículos diésel.

Recomendaciones finales

Con el invierno a la puerta, proteger el AdBlue es proteger tu motor. Un aditivo anticristalizante de calidad no es un gasto, es una inversión en seguridad y durabilidad. Los propietarios de diésel que ya han pasado un invierno sin aditivo saben el coste real de esta decisión.

(Información remitida por la empresa firmante)