Aditivos anticristalizante para AdBlue: qué son y por qué son esenciales en invierno

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Con la llegada del invierno, los conductores de vehículos diésel enfrentan un problema silencioso pero costoso: el AdBlue (solución urea) cristaliza con el frío, bloqueando inyectores y causando fallos del motor. La solución es el aditivo anticristalizante para AdBlue, una adición química que reduce el punto de congelación y garantiza fluidez en temperaturas bajo cero. El mercado ofrece múltiples opciones, pero no todas son iguales en efectividad y durabilidad.
¿Qué es un aditivo anticristalizante para AdBlue?
Los aditivos anticristalizantes son compuestos químicos diseñados para:
- Reducir el punto de congelación de -11°C a -30°C aproximadamente
- Evitar depósitos de cristales en el sistema de inyección
- Mejorar la compatibilidad con sistemas SCR modernos
- Proteger válvulas y bombas de presión
El costo típico oscila entre 10 y 30 euros por tratamiento, una inversión mínima comparada con reparaciones de motor.
Ventajas vs. riesgos de no usar anticristalizante
Si utilizas un aditivo de calidad:
- Motor protegido en condiciones extremas
- Mayor vida útil del sistema de inyección
- Cumplimiento de normativas de emisiones
- Arranques seguros incluso a -30°C
Si prescindes del aditivo:
- Fallos de arranque en invierno
- Daños costosos (1.000-3.000 euros en reparaciones)
-Riesgo de paro del vehículo en carretera
Cómo elegir el aditivo anticristalizante adecuado
No todos los aditivos son compatibles con todos los vehículos. Lo importante es:
1. Verificar compatibilidad con tu sistema SCR específico
2. Buscar certificación ISO 22241 (norma de AdBlue)
3. Consultar con distribuidores especializados
Lisbona Energía, distribuidor español de combustibles y aditivos, ofrece AdBlue de calidad con aditivos anticristalizantes que cumplen normas ISO 22241 y garantizan compatibilidad total con motores modernos. Su catálogo incluye soluciones adaptadas a diferentes tipos de vehículos diésel.
Recomendaciones finales
Con el invierno a la puerta, proteger el AdBlue es proteger tu motor. Un aditivo anticristalizante de calidad no es un gasto, es una inversión en seguridad y durabilidad. Los propietarios de diésel que ya han pasado un invierno sin aditivo saben el coste real de esta decisión.
(Información remitida por la empresa firmante)