Adjudicadas las obras del nuevo Mirador de la Vega en el Camino Real de los Neveros de Granada

Archivo - El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado las obras del nuevo Mirador de la Vega, ubicado en el Camino Real de los Neveros, a la empresa Diverne Ingeniería y Desarrollo de Negocios, S.L. por un importe total de 75.525 euros.

La actuación, cuyo inicio está previsto para el último trimestre de 2026 y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, permitirá transformar el espacio en un nuevo balcón natural desde el que contemplar la Vega de Granada y el entorno metropolitano.

Además, mejorará la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de uno de los enclaves más frecuentados por vecinos y visitantes.

Según ha destacado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la actuación responde a la voluntad de "recuperar espacios con un enorme potencial paisajístico para devolverlos a la ciudadanía como lugares de encuentro, paseo y disfrute" mediante intervenciones que mejoren la calidad urbana.

El proyecto, enmarcado dentro del Plan Municipal de Obras 2024-2027, contempla la adecuación integral de una superficie cercana a los 200 metros cuadrados, actualmente ocupada por un descampado con un acusado desnivel, mediante la construcción de un muro de mampostería que estabilizará el terreno y permitirá crear una nueva plataforma estancial.

El mirador incorporará además una barandilla de piedra y madera integrada en el paisaje, pavimento natural de alpañata sobre base de zahorra, nuevo mobiliario urbano formado por bancos, papeleras y una fuente de doble bebedero, así como un sistema de riego y la plantación de siete árboles de gran porte que contribuirán a generar sombra y mejorar el comportamiento ambiental del espacio.

La intervención se completará con la instalación de un nuevo alumbrado ornamental mediante columnas artísticas y luminarias LED de bajo consumo para la mejora de la seguridad del entorno y la reducción al mismo tiempo el impacto energético y la contaminación lumínica.

Junto a esta actuación, el Ayuntamiento también ha aprobado hace unos días la licitación de las obras de remodelación integral de la calle Ruiseñor, en el distrito Beiro, a la empresa Guerreli Construcciones y Contratas S.L. por un importe de 360.570 euros.

Las obras, que comenzarán a finales de agosto y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, permitirán implantar una nueva plataforma única, renovar pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano e incorporar 24 nuevos árboles en una calle que no cuenta con zonas de sombra ni arbolado, además de modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento junto a Emasagra e incorporar nuevas canalizaciones subterráneas.