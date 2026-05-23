Adjudican reparar la cubierta del Centro de Salud Realejo de Granada que se vio afectada en febrero por un temporal

Archivo - Puerta de entrada al Hospital General Virgen de las Nieves de Granada. - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha adjudicado el contrato de reparación de la cubierta del Centro de Salud Realejo, en la ciudad de Granada, que se vio afectada por inclemencias meteorológicas al el pasado mes de febrero.

El importe de adjudicación de los trabajos ha sido de 4.494,30 euros (con IVA) y se prevé que las tareas sean ejecutadas por la UTE Marco 10 en una jornada a partir del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

Desde la Junta han señalado a Europa Press que con motivo del temporal registrado durante el mes de febrero, se produjeron varias incidencias en el centro, derivadas principalmente de las intensas precipitaciones y de las fuertes rachas de viento registradas.

Las incidencias afectaron a varios elementos constructivos del edificio, de modo que, aparecieron humedades originadas por el atranque de canaletas exteriores de desagüe, lo que provocó filtraciones puntuales en determinadas zonas del inmueble.

La segunda incidencia tuvo mayor relevancia desde el punto de vista constructivo, al afectar a una de las cubiertas exteriores del centro sanitario. En concreto, se produjo la rotura de varias placas de policarbonato debido las fuertes rachas de viento.

"Esta situación hacía necesaria su reparación para restituir las condiciones de protección frente a la intemperie, evitar posibles filtraciones posteriores y garantizar la seguridad de usuarios, profesionales y elementos constructivos próximos", han señalado.