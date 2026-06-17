AE Gallery abre sus puertas en Córdoba con la exposición inaugural 'Donde vuelve el color'

Cartel de la exposición inaugural de la AE Gallery de Córdoba. - ARTE ESCONDIDO

CÓRDOBA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba suma un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo con la apertura de AE Gallery, una galería que nace con vocación de permanencia y programación estable en el corazón de la ciudad, en el Bulevar Hernán Ruiz, estando prevista su inauguración oficial el próximo viernes, con una exposición colectiva titulada 'Donde vuelve el color', que reúne a ocho artistas contemporáneos, incluidas dos cordobeses, Elena Grish y Eva Vega, cuyas obras "dialogan en torno a la transformación, la memoria, la belleza, la armonía y la esperanza".

La muestra, según ha informado la nueva galería en una nota, podrá visitarse hasta el 12 de julio con entrada libre, sirviendo de apertura a un proyecto respaldado por once años de trayectoria, pues AE Gallery es una iniciativa impulsada por Arte Escondido, empresa y consultora especializada en la profesionalización de artistas, fundada por Gaby Periche y con más de once años de experiencia.

Desde su fundación, Arte Escondido ha "acompañado a cientos de artistas de España y Latinoamérica a vivir de su trabajo artístico, a través de programas formativos, mentorías, eventos y acciones de difusión cultural". A lo largo de esta década, la organización se ha consolidado como "una de las referencias en habla hispana en el cruce entre emprendimiento y creación artística, habiendo trabajado con artistas de más de diez países y formado a una comunidad de miles de creadores en el ámbito digital".

Con la apertura de AE Gallery, Arte Escondido da un paso más allá del entorno digital para materializar en Córdoba "un espacio físico de encuentro entre artistas, coleccionistas, instituciones y ciudadanía", con el deseo de que "la galería sea un lugar donde ocurran cosas, un espacio vivo que conecte artistas, público, coleccionistas y agentes culturales, y que contribuya activamente a enriquecer la vida cultural de Córdoba".

En cuanto a la exposición inaugural, propone "un recorrido curatorial que acompaña al visitante a través de distintas etapas emocionales y simbólicas". Las obras seleccionadas pertenecen a ocho artistas contemporáneos, Sol Llanos, Lalo Cruces, Carmen Rey, Elena Acero, Elena Grish, Antonia Fiscutean, Eva Vega y Nuria Calatayud, configurando "una experiencia donde conviven la figuración, la abstracción, la geometría contemporánea y el arte conceptual".

'Donde vuelve el color' plantea "un viaje que comienza en el silencio, atraviesa la memoria, la transformación y el deseo, para desembocar finalmente en la armonía y la esperanza". Todos los artistas participantes forman parte de la comunidad de Arte Escondido, lo que convierte esta inauguración en algo más que una muestra, siendo "la prueba visible de que los artistas pueden profesionalizarse, exponer y vender su obra cuando cuentan con las herramientas y el acompañamiento adecuados".