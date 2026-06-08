La AECC destina más de 300.000 euros a la investigación contra el cáncer en Córdoba

Foto de familia en la presentación de las ayudas para la investigación contra el cáncer. - AECC

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba ha organizado este lunes un acto en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba con motivo de la presentación de las Ayudas AECC 2025 que se desarrollarán en la provincia con una inversión de más de 308.164 euros para la investigación.

Según ha informado la AECC en una nota, en dicho evento se han presentado los proyectos 'El procesamiento del ARN y su papel en tumores neuroendocrinos', a cargo de la investigadora Clara González, de la Universidad de Córdoba (UCO), con una inversión de 110.660 euros, y 'Descifrando los errores del procesamiento del ARN que favorecen el cáncer de hígado para mejorar su diagnóstico y tratamiento', a cargo del investigador Juan Luis López-Cánovas, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), con una inversión de 176.000 euros.

Asimismo, se ha presentado el 'Estudio del uso de un jet de plasma, un tipo de gas ionizado, para posibles tratamientos contra el cáncer', a cargo de María Ruso, estudiante de grado de Física en la Universidad de Córdoba, con una inversión de 3.496,56 euros.

En el acto de adjudicaciones han participado la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, así como la directora de Divulgación Científica de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, Naiara Cambas, y el gerente del Imibic, Álvaro Granados.

Además, han tenido lugar varias mesas de diálogo con la intervención de investigadores como Raúl Luque, Antonio Romero, pacientes como Michelle Saray Mayoral y expertos médicos como Enrique Aranda, jefe de Catedrático en la UCO y director de la Unidad de Gestión Clínica Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía, coordinador de la Cátedra AECC 'En qué te puedo ayudar - Humanizando el cáncer'.

Estas ayudas, como todas las que impulsa la asociación, tiene como principal objetivo aumentar la supervivencia en cáncer para superar el 70% en el año 2030, mejorar los tratamientos que reciben los pacientes y mejorar su calidad de vida.

UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CADA DOS MINUTOS

Según ha señalado la asociación, en la actualidad "en España se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos" y "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida". Así pues, "impulsar la investigación oncológica debe ser, por tanto, una prioridad para toda la sociedad, incluyendo gobiernos, empresas e instituciones".

Las Ayudas AECC 2025 cubren "todas las fases de la carrera investigadora" y sus líneas estratégicas son "aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia, atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación".

Actualmente la asociación apoya la mayor red para investigar el cáncer en España con más de 3.000 investigadores e investigadoras, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias trabajando en todas las fases del desarrollo del cáncer, desde la prevención hasta la metástasis.

La asociación se mantiene como "la entidad que más fondos destina a la investigación en cáncer" y a diciembre de 2025 "tenía 157 millones de euros comprometidos en 792 ayudas en desarrollo". Además, lleva "más de 50 años impulsando una investigación con impacto real, centrada en las necesidades de las personas.

LA INVESTIGACIÓN Y SU PAPEL CRUCIAL

La AECC entiende que "la investigación oncológica tiene un papel determinante y crucial para superar el 70% de supervivencia en 2030 y por eso acaba de presentar para 2026 la mayor convocatoria de ayudas a la investigación oncológica en España". Estas ayudas impulsarán proyectos de investigación que aborden todas las fases de la enfermedad y en todos los ámbitos del cáncer, pero, además, por primera vez abre en España una convocatoria específica en biología de la prevención del cáncer.

El objetivo es "evitar el cáncer antes de que se encienda. La investigación es vida, porque el cáncer no espera y la investigación tampoco puede quedarse atrás. Esta nueva convocatoria supone un cambio de paradigma: la prevención como eje estratégico para reducir la incidencia del cáncer desde su origen".

En la provincia de Córdoba fueron diagnosticados en 2023 un total de 4.855 casos nuevos de cáncer. La asociación en Córdoba atendió en 2025 a 2.387 personas a través de sus servicios gratuitos atendidos por profesionales. En 2025 la Asociación en Córdoba dedicó una inversión de más de 308.164 euros a la investigación.