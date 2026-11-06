AECC dice que Andalucía es la tercera comunidad con más investigadores en cáncer, pero dedica menos que la media a I+D

Magdalena Cantero y Manuel Torralbo (centro), entre la presidenta de AECC en Córdoba, Auxiliadora Cabanás, y la gestora de proyectos de la Fundación Científica de AECC, Vanesa Abón, ante el Rectorado de la UCO. - AECC

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado este viernes en Córdoba un informe sobre el estado de la investigación en cáncer en Andalucía, destacando que es la tercera comunidad con más investigadores (11% de España), por detrás de Madrid y Cataluña, si bien el informe también señala diversas "limitaciones estructurales", ya que "presenta una menor intensidad de recursos que la media nacional, sobre todo en I+D", pues, "en 2024, el gasto en I+D fue del 1,09% del PIB andaluz, frente al 1,50% de la media de España".

Durante el acto, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córoba (UCO), la representante autonómica de la AECC, Magdalena Cantero, ha defendido el papel "fundamental" que tiene la investigación en cáncer para la supervivencia y la calidad de vida de las personas, "por lo que es necesario impulsarla para seguir avanzando, y este informe nos permite conocer cuál es el estado de la investigación y la innovación en cáncer en Andalucía y donde tenemos que poner mayor esfuerzo para que en nuestra comunidad se haga la mejor investigación en cáncer posible".

Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha resaltado la importancia del informe, al entender que es preciso contar con "un diagnóstico riguroso que permita identificar las necesidades existentes para orientar las decisiones de futuro", lo que le ha llevado a destacar el papel de las universidades públicas, como "espacios de generación de conocimiento y compromiso con los retos de la sociedad", y ha recordado que "avanzar en la investigación contra el cáncer exige sumar esfuerzos y reforzar la colaboración entre todas las administraciones.

EL CÁNCER EN ANDALUCÍA

Según los últimos datos aportados por el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), en 2023 se diagnosticaron en España 267.310 nuevos casos de cáncer, de los cuales 46.555 se produjeron en Andalucía, lo que la situó como la comunidad autónoma con mayor número absoluto de casos. En cuanto a la mortalidad, en 2023 fallecieron en España 110.280 personas a causa del cáncer, 18.401 de ellas en Andalucía.

De forma concreta, los tumores con mayor número de nuevos diagnósticos en Andalucía son el cáncer colorrectal (6.390 casos; 15,9% del total nacional), el de mama (6.256; 17,6%) y el de pulmón (5.013; 15,8%), seguidos del de próstata (3.970; 14,2%), mientras que los tumores con mayor mortalidad son el de pulmón (3.711 fallecimientos; 16,3% del total nacional), seguido del colorrectal (2.673; 17,7%) y el de páncreas (1.190; 14,7%).

INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA

En el ámbito de la investigación oncológica, "Andalucía se posiciona como una de las principales comunidades autónomas en investigación en términos de volumen, apoyándose en una red consolidada de universidades, institutos de investigación sanitaria y centros de referencia". Ahora bien, el análisis pone de manifiesto "limitaciones estructurales, ya que presenta una menor intensidad de recursos que la media nacional, tanto en inversión en I+D como en número de investigadores por habitante".

Así, "en 2024 el gasto en I+D de la comunidad fue del 1,09% de su PIB, inferior a la media nacional (1,50%), lo que la sitúa en la décima posición del ranking. De igual modo, el gasto en I+D interna alcanzó los 268 euros por habitante, la posición decimocuarta a nivel nacional, frente a una media estatal de 494 euros por habitante".

En cuanto al número de investigadores, en 2024 había en España 184.382 investigadores, contando todas las categorías y todas las áreas del conocimiento. Andalucía contaba con 20.016, casi el 11% del total, lo que la convierte en "la tercera comunidad con más investigadores, por detrás de Madrid y Cataluña. Sin embargo, en cuanto a ratio, Andalucía tiene 232 investigadores por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 379, lo que la baja a la decimotercera posición del ranking nacional".

En investigación clínica oncológica, "Andalucía ocupa la tercera posición en número de ensayos clínicos absolutos, solo por detrás de Cataluña y Madrid. No obstante, al ajustar por tamaño poblacional, registra 4,7 ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes, posicionándose en la decimotercera posición del ranking nacional".

La comunidad destaca por su volumen total de ensayos clínicos y por la capacidad de su red hospitalaria. Con todo, esta actividad "presenta una menor intensidad relativa, una concentración geográfica significativa y una fuerte dependencia de ensayos promovidos por la industria, con un desarrollo limitado de la investigación independiente".

FINANCIACIÓN

Andalucía ha puesto en marcha programas para atraer y apoyar a investigadores, entre los que destacan el Programa Investiga, el Programa María Castellano y el Programa Nicolás Monardes, "pero queda camino por recorrer y son necesarias más iniciativas que fortalezcan las carreras científicas". Además, "la financiación en investigación en cáncer muestra una evolución irregular y una elevada dependencia de convocatorias nacionales, con un menor desarrollo relativo de la financiación autonómica y filantrópica".

La AECC es el principal financiador privado de la investigación en cáncer. Entre 2021 y 2025 ha invertido de media 1,7 millones de euros al año en nuevas adjudicaciones a proyectos que se desarrollan en Andalucía, que "cuenta con una Estrategia de Cáncer específica", impulsada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Se articula en torno a cinco líneas estratégicas, "con un claro énfasis en la prevención y la asistencia, aunque con un menor desarrollo relativo del ámbito de la investigación".

CONCLUSIONES Y RETOS

La AECC ha concluido que Andalucía "cuenta con el talento, los centros y la capacidad necesarios para seguir avanzando", y "el reto ahora es garantizar las condiciones que permitan transformar ese potencial en más investigación y, con ello, mejorar la vida y la supervivencia de las personas con cáncer".

Para ello, el informe identifica fortalezas sobre las que seguir impulsando la investigación en cáncer en Andalucía. Entre ellas destacan "estrategias de retención del talento médico-investigador, un perfil esencial para conectar la investigación con la práctica clínica y facilitar que los avances científicos lleguen antes a las personas con cáncer". El informe también señala la relevancia de la investigación epidemiológica desarrollada en la comunidad, principalmente en Granada, "un ámbito clave para comprender mejor la realidad del cáncer, identificar factores de riesgo y orientar las estrategias de prevención y control de la enfermedad".

Igualmente, Andalucía "cuenta con una sólida actividad investigadora de carácter traslacional y una amplia capacidad para desarrollar ensayos clínicos en distintas provincias. Esta distribución territorial de la actividad investigadora constituye uno de los principales activos de la comunidad, al permitir que hospitales, centros de investigación y profesionales participen de forma coordinada en la generación de conocimiento y en el desarrollo de nuevas oportunidades terapéuticas".

En base a este estudio, se realizan una serie de propuestas a corto plazo para promover la investigación en cáncer en Andalucía, como "reforzar la figura del facultativo-investigador, facilitando la compatibilidad entre actividad asistencial e investigadora mediante mecanismos estables de tiempo protegido y reconocimiento profesiona"; también "impulsar la investigación clínica independiente, incrementando el apoyo a ensayos clínicos no comerciales que respondan a necesidades clínicas relevantes", y "estimular el desarrollo del tejido empresarial en cáncer, dada la limitada presencia de empresas especializadas en oncología, en comparación con otros ámbitos biomédicos".