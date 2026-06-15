La Aemet prevé más calor en el tercio oriental en un verano marcado por la "incertidumbre total" en cuanto a las lluvias

Archivo - Un termómetro marca 45 grados en el centro de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha comparecido este lunes en la Subdelegación del Gobierno de Sevilla para ofrecer el pronóstico para este verano, además de aportar el balance de los fenómenos meteorológicos y de las temperaturas ocurridas en primavera, así como en cuánta medida afecta el fenómeno denominado como 'Súper Niño' en la comunidad andaluza.

En declaraciones a los medios, el meteorólogo ha apuntado que en el resto de junio y en los próximos meses de julio y agosto existe una probabilidad del 50% de que la temperatura tenga un "carácter cálido" para el periodo mencionado "en la mayor parte de Andalucía", mientras que este guarismo aumenta hasta un 60% en el tercio oriental, donde "hay una probabilidad mayor de que sea más caluroso". Por otra parte, Del Pino ha agregado que a nivel de precipitación existe una "incertidumbre total" para el periodo estival.

No obstante, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha matizado que en Granada y Jaén la probabilidad de que este verano pueda ser más lluvioso de lo normal alcanza un 40%, mientras que en Almería sube hasta un 50%. "En Granada, Jaén y Almería hay menos incertidumbre que en la parte occidental", ha indicado, al tiempo de valorar que las cifras pronosticadas en Almería, Granada y Jaén son "probabilidades bajitas".

En cuanto a las temperaturas anómalas esperadas en diversos puntos de la geografía andaluza, el experto ha explicado que se esperan en el tercio sur; una anomalía de entre cero y medio grado en la franja central y "un poquito más de entre medio grado y un grado en Sierra Morena". "Con respecto a su media, va a hacer más calor en la Sierra Norte de Sevilla que en la campiña hispalense", ha agregado Del Pino, mientras que ha considerado que en el extremo sur de Andalucía se producirán temperaturas más bajas

LA QUINTA PRIMAVERA MÁS CALUROSA

Por otra parte, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha aportado datos acerca de la primavera de 2026 en la comunidad andaluza, que ha sido "la quinta primavera más calurosa" desde 1961, catalogándose así como "muy cálida". En contraste, en el resto de España se ha registrado la segunda primavera más calurosa desde que se recogen registros en España, considerándose como "extremadamente cálida".

En esta línea, el meteorólogo ha acusado este dato a nivel autonómico y nacional al cambio climático, al tiempo de recordar que el año 2024 ha sido el más cálido para el planeta. "Estamos incrementando las temperaturas a 0,28 grados, casi tres décimas de grado por década", motivo por el que ha lamentado que "llegaremos sobradamente al grado y medio en 2050". Además, ha advertido que de las 30 primaveras más cálidas, 20 son del nuevo milenio".

Pese a que Del Pino ha asegurado que marzo "no fue muy caluroso", ha precisado que se mantuvo "por encima de la media". "La primavera completa sí que ha tenido ese carácter de muy cálido. Abril ha sido el más cálido, siendo el segundo más caluroso, superado sólo por este 2023". Por otra parte, ha indicado que el día más frío a nivel autonómico ha sido el 10 de marzo con una "temperatura media de 7,1 grados en toda Andalucía". En cambio, el pasado 31 de mayo fue el más cálido, con una anomalía de más de 6,2 puntos. "En concreto, en Sevilla se registraron 40,5 grados", ha dicho.

Asimismo, el experto ha reflexionado acerca de que Andalucía "se está calentando más que el resto de España", puesto que la península "se está calentando más en el sur que en el norte", con las provincias de Cádiz, Granada y Almería con las anomalías positivas más altas, en torno a un 0,7 y 0,8. "Andalucía claramente se está calentando más que el resto de España en función de los datos de los últimos años", ha concretado.

EL FENÓMENO DEL 'SÚPER NIÑO'

Además, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía ha advertido que no se espera el fenómeno del 'Súper Niño', sino que "ya está, el 'Niño' ya se ha formado, y vamos a ver qué efectos puede tener en diferentes sitios". En contexto, ha explicado que las aguas superficiales del Pacífico están más calientes de lo normal y que "el agua del mar tiene un calor específico muy alto por lo cual se acumula mucha energía", y cuando esta se acumula "tarda mucho tiempo en soltarla y en volver otra vez a su situación de equilibrio".

En este sentido, Del Pino ha concretado que la situación de el 'Niño' se ha calentado mucho el pacífico y "eso va a estar ahí durante mucho tiempo afectando al clima". En fenómenos similares producidos en 1982 y 1997 se produjeron sequías en la península, mientras que cuando llovía se producían "de manera torrencial". Según los cálculos de la Aemet, "ya se ve que el 'Niño' está aquí formado".

Sin embargo, el meteorólogo ha estimado que tendrá un "impacto directo limitado y poco consistente en España", puesto que nos coge tan lejos "que no vemos claramente la señal de si llueve más, si llueve menos si sube la temperatura". Al hilo, ha añadido que "tiene un efecto en las temperaturas en forma de veranos con calor más extremo", pero ha considerado que los veranos más calurosos no se deben tanto a fenómenos como este, sino al cambio climático.