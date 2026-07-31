Los aeropuertos andaluces prevén 2.699 vuelos en la segunda operación salida del verano, un 5% más que en 2025

Archivo - Pasajeros de avión tras aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces tiene programadas un total de 2.699 operaciones --entre llegadas y salidas-- para este fin de semana en el que se desarrollará la segunda operación salida del verano, entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Un dato que ha incrementado un 5% con respecto al mismo periodo de 2025, según los datos facilitados por Aena y consultados por Europa Press.

En esta ocasión, el aeropuerto de Málaga-Costal del Sol volverá a concentrar el mayor número de tráfico aéreo de la comunidad andaluza, con un total de 1.954 vuelos, de los que 1.586 tendrán carácter internacional, frente a los 368 programados dentro de España.

Así, se prevé que el día de más actividad tenga lugar este viernes, con 679 vuelos previstos, 535 de los cuales serán internacionales y 144 nacionales. En sentido contrario, el aeródromo malagueño registrará este sábado el día con menos vuelos, un total de 624, de los cuales 103 serán nacionales y 521 internacionales.

Por su parte, el aeropuerto de Sevilla será el segundo en volumen de actividad aeronáutica, ya que tiene previsto 514 vuelos, 264 de los cuales resultarán internacionales y los otros 250 serán de tipo nacional.

De esta manera, durante el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto se superarán las 180 operaciones, con 184 y 181 vuelos respectivamente. Pese a ello, el sábado será el día de menor intensidad según la programación, pues están previstas 149 operaciones, 79 internacionales y 70 nacionales.

LOS AEROPUERTOS DE ALMERÍA, JEREZ Y GRANADA, A LA COLA EN NÚMERO DE OPERACIONES

Con respecto al aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), ocupa el tercer puesto en cantidad de vuelos programados. La actividad internacional ocupará 38 operaciones, frente a las nacionales, que alcanzan las 46, lo que suma un total de 84 itinerarios.

Por ello, las jornadas con más actividad se desarrollarán durante el viernes 31 de julio y el sábado 1 de julio, debido a que hay previstos 30 y 32 vuelos respectivamente. El domingo se espera una menor intensidad de actividades aeroportuarias, con 14 vuelos nacionales y 8 internacionales.

Con cifras similares, la terminal de Almería registrará 83 operaciones, 42 de las cuales tendrán carácter nacional y 42 internacional. El día de mayor actividad está previsto para el sábado, cuando tienen previsto realizar conexiones 38 vuelos. Por otro lado, el día de menos vuelos corresponde al sábado, cuando se contemplan 16 trayectos nacionales y seis internacionales; aunque el domingo habrá 23 operaciones en total.

Por último, el aeropuerto 'Federico García Lorca' Granada-Jaén albergará la menor cantidad de operaciones programadas en el total de aeródromos andaluces, con un total de 64 operaciones, de las cuales cuatro corresponden a trayectos internacionales.

En este sentido, sus conexiones con otros países tendrán lugar el viernes 31 de julio y el domingo 2 de julio, con dos operaciones por cada día. De esta forma, el día con más vuelos de carácter nacional será el viernes, con 23 vuelos, mientras que se desarrollarán 18 y 19 operaciones durante el sábado y el domingo.

En conjunto, los aeropuertos andaluces acogerán 1.913 operaciones internacionales, mientras que las de carácter nacional ascenderán a 766. Así, Aena ha registrado este 2026 un aumento de 129 vuelos frente al mismo periodo equivalente del año pasado, cuando se alcanzaron 2.570 trayectos aéreos en Andalucía.