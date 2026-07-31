Andalucía pide no autorizar fuegos artificiales ni eventos pirotécnicos ante el "altísimo" riesgo de incendios

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en la presentación del nuevo Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado este viernes "la propuesta de no autorizar ningún tipo de fuegos artificiales ni eventos pirotécnicos en ninguna población durante el periodo de altísimo riesgo que estamos viviendo en este momento en Andalucía" en cuanto a incendios forestales.

"Directamente la situación climatológica hoy de Andalucía es de tal gravedad, el riesgo de incendios es de tal gravedad, que si los ciudadanos desde luego visualizaran las alertas que diariamente estamos recibiendo en materia de incendios, comprenderán que esta decisión está llena de responsabilidad, prudencia y de compromiso por la seguridad y la vida de las personas", ha dicho Sanz.

En su intervención en el acto de presentación de los nuevos vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, el consejero ha asegurado que "es una medida de responsabilidad, que pido comprensión a los responsables municipales y a la ciudadanía, pero no podemos poner en peligro ni la vida de las personas ni la seguridad de nuestros pueblos y ciudades".

Así, ha señalado que traslada esta propuesta "siendo consciente de la necesidad de tomar medidas extraordinarias ante la situación que nos está tocando vivir y solo con mirar el conjunto de España", como en Madrid, Castilla, Valencia, Cataluña "y también en Andalucía, de manera muy triste desde luego en Almería".

Según ha considerado, es "un ejercicio de responsabilidad y la seguridad está por delante y la vida de las personas está por delante de todo lo demás", por lo que se ha mostrado convencido de que habrá "la comprensión de los ciudadanos", al tiempo que ha asegurado a los responsables municipales "que el tratamiento no es a unos sí y a otros no".

El consejero ha incidido en que "vivimos un momento muy complicado, con incendios voraces, peligrosos, muy complejos y nunca vistos" y ha apuntado que quedan "días muy difíciles", mientras que ya se registran "11.000 hectáreas más quemadas que el año pasado y casi 90 incendios más que el año pasado".

Por esto, ha insistido en hacer un llamamiento "a la responsabilidad, a la conciencia de los ciudadanos para actuar con prudencia, con precaución, con responsabilidad". "El mayor aliado que tiene la lucha contra los fuegos es el propio ciudadano. Evitar conductas imprudentes o negligentes y máximo cuidado", ha finalizado.