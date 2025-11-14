Los aeropuertos andaluces reciben más de 3,76 millones de pasajeros en octubre, con récord en Málaga y Sevilla

Archivo - Imágenes de turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en foto de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido más de 3,76 millones de pasajeros durante el mes de octubre --en concreto, 3.761.622 viajeros--, registrando de este modo un nuevo récord mensual tanto en las instalaciones de Málaga como en las de Sevilla, según datos hechos públicos este viernes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 33.585 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Por aeropuertos, en lo que llevamos de año, el de Málaga ha recibido más de 23,3 millones de pasajeros (7,3% más con respecto al mismo periodo de 2024), seguido por el de Sevilla, que ha superado los 8,05 millones de viajeros (+4,8%); el de Granada, con 950.169 pasajeros (+1,6%), el de Jerez, con casi 800.000 (-7,0%), el de Almería, con 713.509 viajeros (+0,3%), y el de Córdoba, con 22.034 viajeros (+195%).

Solo en el décimo mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 2,57 millones de pasajeros (+6,1%), seguido por el de Sevilla, con 902.617 viajeros (+7,6%), el de Granada, con 104,780 (+7,5%), el de Jerez, con 98.876 (-2,2%), el de Almería, con 70.431 viajeros (+1,2%), y el de Córdoba, con 4.810 viajeros (+619%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió hasta este décimo mes del año 32.312 viajeros, lo que significa un aumento del 13,5%, con 2.558 operaciones (+11,6%). Solo en el mes de octubre, los viajeros fueron 3.498 (+21,7%), en 276 operaciones (+15%).