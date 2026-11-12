Los aeropuertos andaluces superan los 3,9 millones de pasajeros en octubre, un 5,8% más que 2025

Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado por los tres millones de pasajeros --en concreto, 3.983.648 viajeros en octubre--, según datos hechos públicos este jueves por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 5,89% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 35.780 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el décimo mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 2.696.944 pasajeros (4,7% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 977.883 viajeros (+8,3%); el de Jerez de la Frontera, con 112.456 (+13,7%); el de Granada, con 105.739 (+0,9%); el de Almería, con 82.569 (+17,2%); y el de Córdoba, con 5.048 (+5%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 18.117 (+4%); seguido del de Sevilla con 7.100 operaciones (+4,8%); el de Jerez, con 5.139 (+10,2%); el de Granada, con 2.226 (+4,1%); el de Córdoba, con 1.611 (+42,1%) y el de Almería, con 1.319 operaciones (+11,4%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este décimo mes del año 3.009 viajeros, lo que significa un descenso del 14%, y con 268 operaciones (-2,9%).