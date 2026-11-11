Detonación controlada por los Tedax de una mochila sospechosa en una gasolinera de Guadarrama

GUADARRAMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Tedax ha procedido en la tarde de este miércoles a la detonación controlada de una mochila sospechosa que se encontraba en las inmediaciones de una gasolinera Shell del municipio de Guadarrama, junto a un conocido supermercado de la zona.

Sobre las 16 horas de este miércoles se ha localizado en la calle de los Escoriales una mochila sospechosa ante la que se han activado los servicios de seguridad y emergencia, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

La Guardia Civil ha tomado desde ese momento el control de la situación, que ha culminado con los especialistas en desactivación de artefactos procediendo a la detonación controlada de la mochila, que finalmente no contenía explosivos, según han precisado a Europa Press fuentes de la Benemérita. La detonación, sin embargo, ha provocado un fuerte estruendo que ha sobresaltado a algunos vecinos de la zona.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado de que sobre las 20 horas de este mismo miércoles ha aparecido otro objeto sospechoso en la calle Dehesa de los Panes, cerca de otro establecimiento. De igual modo, se ha activado el protocolo de seguridad que, en este caso, ha comprobado que no existía ningún riesgo de seguridad.

Desde el Consistorio han recalcado que en todo momento se han respetado las instrucciones de la Guardia Civil en cuanto a no difundir información durante el desarrollo de los operativos para garantizar la seguridad hasta la resolución de estos.