El Ayuntamiento suprimirá en 2027 "por normativa europea" la bonificación del 10% en el SER a vehículos C

Archivo - Un parquímetro, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La medida, en caso de producirse, se orientaría a lugares donde la llegada de visitantes dificulta que los vecinos aparquen cerca de casa, como áreas con gran actividad comercial, c - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid suprimirá en 2027 "por normativa europea" la bonificación del 10% en el pago del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a vehículos C, ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde la comisaría de la Policía Municipal de la calle Plomo.

"Es una bonificación que se aplica en el 10% en el cobro de los parquímetros y en este sentido hay una serie de normativa comunitaria que en este tipo de bonificaciones las restringe enormemente", ha explicado el alcalde.

La medida está incluida en la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2027, que incluye una bajada del tipo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el mínimo legal, junto a "modificaciones técnicas" en otras siete ordenanzas fiscales, sin coste o para el contribuyente: la Ordenanza por prestación de servicios urbanísticos, la de prestación de servicios de higiene y salud pública, la tasa por derechos de examen, la de estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital, la de gestión, recaudación e inspección, la del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la de prestación de servicios de reproducción de imágenes y documentos.