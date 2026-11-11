Feijóo promete derogar decretos de vivienda si gobierna y subir pensiones conforme IPC: "No jugaré con los pensionistas"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que si llega al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre derogará los decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que se votan este jueves en el Congreso. También se ha comprometido a subir las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y que se deje de "utilizar" a los pensionistas en campaña electoral.

"Quiero decirle a todos los pensionistas de mi país que yo no voy a jugar con ellos, que yo no les voy a meter miedo y que yo les garantizo que se van a actualizar las pensiones todos los años de acuerdo con el IPC", ha declarado Feijóo en una entrevista en el programa 'El Hormiguero'.

Además, ha señalado que su objetivo será también garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para sus hijos y para sus nietos. "Y ya está bien de utilizar a los pensionistas cada vez que hay campaña", ha enfatizado.

Al ser preguntado si las pensiones van a petar, como manifestó la portavoz del Grupo Popular, Feijóo ha afirmado que si gobierna las pensiones en España estarán "garantizadas" y serán la "prioridad uno" de su Ejecutivo.

PROMETE UNA LEY DEL SUELO Y UNA LEY ANTIOKUPACIÓN

El jefe de la oposición ha señalado que si llega al Palacio de la Moncloa derogará los decretos ley de vivienda aprobados por Sánchez porque "son malos para los inquilinos y para los propietarios".

Esos decretos leyes de vivienda afrontan este jueves, 12 de noviembre, su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13.

El líder del PP ha indicado que en estos ocho años el Gobierno de Sánchez "ha subido el precio de la vivienda y ha bajado el número de viviendas en oferta" y ha reiterado su promesa de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura si gana.

Además, ha indicado que si gobierna aprobará una Ley del Suelo y una Ley Antiokupación que, según ha dicho, el PP ya tiene hecha porque la aprobaron en el Senado. A su entender, los okupas tienen que ser desalojados en 48 horas.