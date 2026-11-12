¿Qué ha votado hoy la Diputación Permanente en el Congreso? Las medidas que se convalidan y cómo afectan al alquiler

Tres personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026- MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que incluye un amplio abanico de medidas para intervenir el mercado de la vivienda, pero ha tumbado el segundo decreto, que incluía la prórroga indefinida de los contratos de alquiler.

El Gobierno aprobó en octubre por segunda vez los dos reales decretos-ley de vivienda --después de que los tumbara el Congreso con el voto en contra del PP, Vox y Junts--, y ha mantenido la esencia de los mismos, pero con algunas modificaciones. Como todo decreto ley, los textos tenían que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días.

Este jueves, los nuevos decretos se sometieron a votación en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene las funciones de la Cámara durante el periodo electoral tras la disolución de las Cortes por el adelanto de las elecciones generales.

La prueba definitiva para estos decretos llega justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13.

El decreto de medidas generales sobre vivienda ha conseguido su convalidación gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos (formación que atesora el voto de todo el Grupo Mixto) y pese al 'no' de los 34 que suman PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí contaban con mayoría absoluta. En lo que respecta a la segunda norma, al 'no' de PP, Vox y Junts se ha sumado el del PNV, lo que ha condenado al texto a su derogación.

ESTAS SON LAS MEDIDAS QUE SE CONVALIDAN

A continuación, recopilamos las principales medidas que incluye el decreto que se ha convalidado y las que caen por la derogación del segundo decreto.

PRIMER DECRETO

Desahucios: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a determinados procedimientos de desahucio cuando la persona afectada sea vulnerable, no tenga alternativa habitacional y la Administración no le haya ofrecido una solución adecuada.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a determinados procedimientos de desahucio cuando la persona afectada sea vulnerable, no tenga alternativa habitacional y la Administración no le haya ofrecido una solución adecuada. Compensación a propietarios: Los propietarios podrán recibir una compensación por la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El mecanismo no se aplicará a las entidades consideradas 'fondos buitre'.

Los propietarios podrán recibir una compensación por la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El mecanismo no se aplicará a las entidades consideradas 'fondos buitre'. Compra de viviendas por 'fondos buitre' : Se limita hasta el 31 de diciembre de 2030 la compra especulativa de viviendas por determinadas entidades cuando pretendan comprarlas por debajo de su valor de tasación de mercado o, aquellas personas jurídicas que tengan condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda. La norma contempla varias excepciones vinculadas a vivienda asequible, atención sociosanitaria y colectivos vulnerables.

: Se limita hasta el 31 de diciembre de 2030 la compra especulativa de viviendas por determinadas entidades cuando pretendan comprarlas por debajo de su valor de tasación de mercado o, aquellas personas jurídicas que tengan condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal de vivienda. La norma contempla varias excepciones vinculadas a vivienda asequible, atención sociosanitaria y colectivos vulnerables. Prórroga de alquileres: Los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria o tácita termine antes del 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones del contrato.

Los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya prórroga obligatoria o tácita termine antes del 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones del contrato. Desistimiento sin indemnización: Los inquilinos podrán abandonar el contrato, una vez transcurridos al menos seis meses y con 30 días de preaviso, sin tener que pagar una indemnización al propietario.

Los inquilinos podrán abandonar el contrato, una vez transcurridos al menos seis meses y con 30 días de preaviso, sin tener que pagar una indemnización al propietario. Límite a la actualización de las rentas: Hasta el 31 de diciembre de 2027 se limita la actualización de los alquileres. Cuando la renta supere el límite máximo del índice de referencia, no podrá actualizarse y, en el resto de casos, la subida podrá alcanzar hasta el 2%.

Hasta el 31 de diciembre de 2027 se limita la actualización de los alquileres. Cuando la renta supere el límite máximo del índice de referencia, no podrá actualizarse y, en el resto de casos, la subida podrá alcanzar hasta el 2%. Alquileres de temporada: Los contratos deberán acreditar una causa real que justifique su temporalidad. Tendrán una duración superior a 31 días y, con carácter general, no podrán superar los 12 meses.

Los contratos deberán acreditar una causa real que justifique su temporalidad. Tendrán una duración superior a 31 días y, con carácter general, no podrán superar los 12 meses. Límite al alquiler por habitaciones: La suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el precio que correspondería por alquilar la vivienda completa. En las zonas tensionadas también deberán respetarse los límites previstos en la Ley de Vivienda.

La suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el precio que correspondería por alquilar la vivienda completa. En las zonas tensionadas también deberán respetarse los límites previstos en la Ley de Vivienda. Incentivos fiscales a los propietarios: Se establecen reducciones en el IRPF de hasta el 100% para determinados propietarios que reduzcan el precio del alquiler y cumplan los requisitos previstos en la norma.

Se establecen reducciones en el IRPF de hasta el 100% para determinados propietarios que reduzcan el precio del alquiler y cumplan los requisitos previstos en la norma. Deducción para inquilinos: Se crea una deducción del 10% en el IRPF para determinados arrendatarios con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales, con distintos límites en función de sus ingresos.

Se crea una deducción del 10% en el IRPF para determinados arrendatarios con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales, con distintos límites en función de sus ingresos. Recargo en el IBI de viviendas vacías: Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos sobre estos inmuebles. El recargo podrá alcanzar el 50%, el 100% cuando el titular tenga dos o más inmuebles residenciales destinados a uso turístico y el 150% cuando tenga cuatro o más.

Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos sobre estos inmuebles. El recargo podrá alcanzar el 50%, el 100% cuando el titular tenga dos o más inmuebles residenciales destinados a uso turístico y el 150% cuando tenga cuatro o más. Recargo a viviendas turísticas: Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos en el IBI de los inmuebles destinados a uso turístico, de hasta el 150% en determinados casos.

Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos en el IBI de los inmuebles destinados a uso turístico, de hasta el 150% en determinados casos. Vivienda pública: se consolida el modelo de Casa 47 y se establece que el patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda se destinará de forma permanente a vivienda asequible y protegida. También se incluyen avales y financiación para aumentar el parque de alquiler social y asequible.

Mecanismo 'Tu Casa': Préstamos de hasta 50.000 euros para el acceso a la primera vivienda, a interés cero y sin comisiones. El mecanismo estará dotado con 10.000 millones de euros.

Préstamos de hasta 50.000 euros para el acceso a la primera vivienda, a interés cero y sin comisiones. El mecanismo estará dotado con 10.000 millones de euros. Fondo para la promoción de vivienda: Se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales.

Se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales. Regulación de la publicidad, promoción y oferta de los arrendamientos de vivienda: Los anuncios deben incluir el índice de referencia del precio del alquiler --en las zonas donde se aplique la ley de vivienda y las zonas tensionadas-- y, en su caso, la renta del último contrato de arrendamiento, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del arrendador.

Los anuncios deben incluir el índice de referencia del precio del alquiler --en las zonas donde se aplique la ley de vivienda y las zonas tensionadas-- y, en su caso, la renta del último contrato de arrendamiento, el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del arrendador. Las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quedarán adscritas a la empresa pública Casa 47 para que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible.

LAS MEDIDAS QUE CAEN