Los aeropuertos andaluces superan los cuatro millones de pasajeros por segundo mes consecutivo, un 7,36% más

Archivo - Turistas a su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han superado por segundo mes consecutivo los cuatro millones de pasajeros --en concreto, 4.224.028 viajeros en agosto--, según datos hechos públicos este martes por Aena y consultados por Europa Press, lo que supone un 7,36% más que el año anterior. En lo que respecta a las operaciones, se han producido un total de 37.083 este pasado mes en el conjunto andaluz.

Concretamente, en el octavo mes del año, el aeropuerto de Málaga ha recibido 3.050.841 pasajeros (6,6% con respecto al año anterior); seguido por el de Sevilla, con 841.022 viajeros (8,6%); el de Jerez de la Frontera, con 122.314 (14,9%); el de Almería, con 116.759 (21,3%); el de Granada, con 85.721 (-2,8%); y el de Córdoba, con 4.809 (41,8%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 20.312 (5,3%); seguido del de Sevilla con 5.978 operaciones (6,3%); el de Jerez, con 5.738 (8%); el de Granada, con 2.348 (20,6%); el de Almería, con 1.316 (1,3%) y el de Córdoba, con 1.165 operaciones (25,7%).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este octavo mes del año 2.562 viajeros, lo que significa un descenso del 23,2%, y con 226 operaciones (0,7%).