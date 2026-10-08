'Aeternitas 2026' prepara actividades para descubrir historia, rituales y patrimonio funerario de Córdoba

Archivo - Varias tumbas en un cementerio. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural 'Aeternitas 2026' encara su último trimestre con una nueva serie de actividades que invitan a la ciudadanía a descubrir el patrimonio funerario de Córdoba desde perspectivas tan diversas como la arqueología, las creencias religiosas, la historia del arte, las tradiciones populares y la gastronomía.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, tras las actividades desarrolladas durante los primeros meses del año, 'Aeternitas' regresa este otoño con cuatro nuevas propuestas que mantienen su principal objetivo: acercar al público la cultura de la muerte a lo largo de la historia, recuperar la memoria colectiva y reivindicar el valor de los espacios funerarios como parte esencial de nuestro patrimonio cultural.

La iniciativa, promovida por Tanatorio de Córdoba (TdCO), con la colaboración de la Universidad de Córdoba, apuesta por una divulgación rigurosa, accesible y participativa, combinando conferencias, encuentros con especialistas, visitas teatralizadas y experiencias culturales.

La programación de otoño comenzará el próximo sábado 17 de octubre, a las 12,00 horas, con el coloquio 'Maqbara: Espacios, rituales y ceremoniales de enterramientos islámicos', protagonizado por Bilal Sarr, de la Universidad de Granada, y Carmen González, de la Universidad de Córdoba. La actividad tendrá lugar en el Auditorio del Tanatorio de las Quemadas, con entrada libre hasta completar aforo.

La siguiente cita será el viernes 30 de octubre, a las 20,00 horas, con la visita teatralizada 'Los secretos de la Capilla de San Bartolomé', que se celebrará en la capilla mudéjar vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, siendo necesaria la reserva previa dando lo limitado del aforo ('aeternitas@tanatoriocordoba.com').

Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre, a las 11,00 horas, se celebrará la charla-degustación 'Gastronomía de Santos y Difuntos', una actividad que explorará la estrecha relación entre la alimentación, las celebraciones religiosas y las tradiciones vinculadas al recuerdo de los fallecidos. En este caso, las plazas estarán limitadas, por lo que también será necesaria la reserva previa ('aeternitas@tanatoriocordoba.com').

Finalmente, el programa se despedirá el domingo 13 de diciembre, a las 11,00 horas, con el paseo funerario 'En el corazón de la villa', un itinerario por el patrimonio histórico de Córdoba que permitirá reconocer las huellas de la muerte y de la memoria en el paisaje urbano. A través de este recorrido, los participantes descubrirán cómo los espacios de enterramiento, las manifestaciones artísticas y las prácticas conmemorativas han contribuido a configurar la identidad histórica de la ciudad. La actividad contará con 25 plazas y requerirá inscripción previa ('aeternitas@tanatoriocordoba.com').

UNA MIRADA DIFERENTE A LA HISTORIA DE CÓRDOBA

Desde su puesta en marcha, 'Aeternitas' ha buscado superar la visión de la muerte como un asunto exclusivamente íntimo o religioso para mostrar su importancia como fenómeno histórico, social, artístico y cultural.

Los cementerios, los monumentos funerarios, los rituales y las tradiciones constituyen testimonios fundamentales para comprender la evolución de las sociedades. Su estudio permite conocer no solo las creencias sobre el más allá, sino también las diferencias sociales, las relaciones familiares, las expresiones de identidad y las formas de preservar el recuerdo de quienes nos precedieron.

En este sentido, el programa pretende reconectar a la ciudadanía con un patrimonio que, pese a su extraordinaria riqueza histórica y artística, continúa siendo en muchos casos poco conocido o escasamente valorado.

La colaboración entre Tanatorio de Córdoba y la Universidad de Córdoba permite, además, establecer puentes entre la investigación académica y la sociedad, favoreciendo la transferencia del conocimiento y promoviendo nuevas formas de participación cultural.

Con esta programación de otoño, 'Aeternitas' reafirma su compromiso con la divulgación del patrimonio cordobés y anima a la ciudadanía a participar en unas actividades que invitan a mirar el pasado desde una perspectiva diferente: la de las huellas que la muerte ha dejado en la historia, las costumbres y la ciudad de Córdoba.