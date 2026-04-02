Un afectado por humo y una veintena de desalojados tras el incendio de una vivienda en Villacarrillo (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo y una veintena de vecinos han sido desalojados en prevención tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este jueves, 2 de abril, en la localidad jiennense de Villacarrillo, según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Sobre las 3,25 horas de la madrugada, el teléfono 112 ha atendido una llamada de socorro que alertaba de un incendio en una vivienda situada en un bloque de tres plantas en la calle Ramón y Cajal de la citada localidad jiennense.

Desde la sala coordinadora se activaba entonces a los Bomberos de Úbeda (Jaén), a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

En prevención, fueron desalojados todos los inquilinos del bloque, una veintena de personas --entre ellas, ocho menores de edad--, que han sido realojados en el albergue de la localidad para pasar la noche. Además, un hombre de 72 años ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios por inhalación de humo, sin necesidad de traslado hospitalario.

El incendio se ha originado en el patio interior de una segunda planta por circunstancias que no han trascendido, según han indicado fuentes de bomberos y la Policía Local citadas por el 112.