Afectados por la DANA, el accidente de Adamuz y los fallos en cribados reclaman un periodismo ético y responsable

De izquierda a derecha, Mario Samper, portavoz de la AVDA; Toñi García, víctima de la DANA; Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Victimes de la DANA 29 d'Octubre; María Lamuedra y Cristina Fernández, víctimas de cáncer de mama. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Voces directamente afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama, por el accidente ferroviario de Adamuz y la DANA de Valencia se han dado cita este martes en Carmona (Sevilla) para reclamar a los medios de comunicación información veraz y contrastada en base a los códigos deontológicos. Los participantes han expuesto cuál ha sido su experiencia con la prensa en relación a estos sucesos.

Entre estas voces ha destacado el testimonio de Cristina Fernández, una de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, quien ha dicho: "Aunque fuera duro contarlo, queríamos que sirviera de ayuda". Durante el taller 'El desafío ético del periodismo de hoy', celebrado en la sede de Carmona de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Fernández ha explicado cómo buscó ayuda en los medios de comunicación.

Junto a ella han estado María Lamuedra, otra de las víctimas del cribado; Toñi García, víctima de la DANA; Mariló Gradolí, presidenta de una asociación de víctimas de la DANA y de Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA).

Fernández ha destacado la investigación realizada por Mercedes Díaz, la periodista de Radio Sevilla que destapó el caso de los cribados. "Ella nos cogió de la mano y desde entonces no nos ha soltado", ha expresado. Sin embargo, también ha criticado el uso partidista que algunos medios hicieron de sus relatos: "A mí me ha resultado más doloroso cuando se ha empezado a hablar de fallos puntuales en el cribado o han matizado el número de víctimas". Asímismo, también ha enfatizado que un buen periodismo es aquel que "no hace más ruido sino que acompaña a las víctimas".

En la misma línea se ha expresado Toñi García, cuyo marido e hija fallecieron en la DANA de Valencia en 2024. García ha destacado que, pese al gran número de bulos que circularon en aquellos días, desde el primer momento "sabía que estaban destinados a crear incertidumbre". De la misma manera, ha recordado el trabajo de los medios de comunicación. "Gracias a ellos han salido a la luz muchas mentiras de los responsables". De hecho, García les ha reconocido su papel como "imagen y voz de queja" de los afectados. Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre, Mariló Gadrolí, ha criticado que "los responsables en protegernos estuvieran más pendientes de mentir" y ha incidido en no minimizar la información de emergencias y riesgos.

El portavoz de AVDA, Mario Samper, por el contrario, ha mostrado su descontento con el tratamiento que algunos medios de comunicación han realizado con el accidente de Adamuz. Incluso ha afirmado que muchos de los afectados que representan "no se sienten cómodos con la prensa". Igualmente, ha ilustrado algunas situaciones donde los medios han tratado "de manera partidista e interesada" sus declaraciones. "He tenido que aprender a ser más cauto con quien conversaba", ha explicado. Ha tachado de "error" el posicionamiento ideológico que, según sus palabras, los medios han hecho del suceso. Samper ha concluido recordando el respeto que los periodistas deben guardar a sus normas éticas. "Ha habido imágenes publicadas que son terroríficas".

El curso, impulsado por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha contado además con la colaboración de periodistas y expertos con el objetivo de impulsar herramientas deontológicas para el tratamiento informativo de los casos de alta sensibilidad social. La siguiente sesión continuará este miércoles y abordará temas como la credibilidad, la contextualización y la desinformación.