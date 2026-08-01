Agencias de Viajes de Andalucía advierten del impacto que la crisis de Ceuta tenga en la imagen turística de España

Archivo - Numerosos turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha expresado la "preocupación" por la crisis migratoria registrada en Ceuta y sus posibles consecuencias para el turismo y para la imagen turística del país.

Así lo han indicado en una nota, en la que han advertido especialmente "por la amplia difusión internacional de las imágenes y por los mensajes que comienzan a trasladarse desde algunos países emisores de visitantes hacia España y Andalucía".

El presidente de la FAAV, Luis Arroyo, ha advertido de que "el impacto de una situación de estas características no queda limitado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla". "Nos preocupa, ante todo, la dimensión humana de lo que está ocurriendo, pero también la repercusión mundial de unas imágenes que pueden terminar afectando a la percepción de España como destino seguro", ha señalado.

La federación ha prestado especial atención a la reacción producida en Estados Unidos, uno de los mercados emisores de mayor interés para el turismo español y andaluz. "Las declaraciones difundidas desde la Administración estadounidense y su eco en los medios internacionales pueden generar incertidumbre entre quienes estén planificando sus vacaciones en España", ha dicho.

"Este tipo de mensajes resulta muy perjudicial para el turismo. Todavía es pronto para cuantificar sus efectos y no disponemos de datos que permitan hablar de cancelaciones, pero sabemos que la percepción de seguridad influye de manera directa en la elección de un destino", ha explicado Arroyo.

Desde la FAAV han recordado que el turismo es una actividad "especialmente sensible a acontecimientos políticos, sociales o diplomáticos, incluso cuando se producen lejos de los principales destinos vacacionales".

En este caso, la federación ha considerado que "la dimensión interna de la crisis y su proyección internacional aumentan el riesgo reputacional para el conjunto del país". A esta preocupación se suma la decisión adoptada por Italia de introducir temporalmente controles sobre determinados viajeros extracomunitarios procedentes de España.

"Aunque no supone la interrupción general de la movilidad entre ambos países ni Italia puede prohibir unilateralmente el tránsito de ciudadanos desde España, la medida puede ocasionar dudas, demoras y una mayor complejidad en parte de las operaciones turísticas", han señalado desde la federación, apuntando que dicho país mantiene "una relación turística muy estrecha con Andalucía", tanto como destino para los viajeros andaluces como por su condición de mercado emisor.

Por ello, las agencias siguen con atención cualquier cambio que pueda afectar al normal funcionamiento de las conexiones entre ambos países. "Nos preocupa que una operativa tan importante como la que mantenemos con Italia pueda verse condicionada. Habrá que conocer el alcance real de las medidas y explicar con claridad a los viajeros para evitar confusión y alarma innecesaria", ha indicado el presidente de la FAAV.

La federación considera "prioritario que las administraciones actúen de manera coordinada, ofrezcan información precisa y trabajen para recuperar cuanto antes la normalidad". En opinión de Arroyo, "la rapidez con la que evolucione la situación será determinante para limitar sus posibles efectos sobre la temporada turística".

"Debemos analizar lo que está ocurriendo con prudencia. Queremos pensar que se trata de una situación transitoria y que podrá resolverse pronto, pero no podemos ignorar que la repercusión internacional está siendo muy negativa. Ahora toca esperar acontecimientos, informar bien a los viajeros y evitar valoraciones precipitadas mientras no tengamos datos fiables", ha concluido.

La FAAV continuará recabando información entre sus asociaciones provinciales y agencias asociadas para evaluar la evolución de las reservas, especialmente en los mercados internacionales, y trasladará al sector cualquier novedad que pueda afectar a la movilidad o a las condiciones de los viajes.